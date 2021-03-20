Британский премьер привился вакциной AstraZeneca
Суббота, 20 марта 2021, 01:12
Британский премьер-министр Борис Джонсон получил свою первую дозу вакцины AstraZeneca от коронавируса и призвал общественность сделать то же самое.
Источник: Reuters
Прямая речь Бориса Джонсона: "Я буквально ничего не чувствовал. Это было очень хорошо, очень быстро".
Детали: 56-летний Джонсон получил вакцину в той же больнице, где почти год назад лечился в реанимации от коронавируса, находясь на ИВЛ.
Позже о ходе болезни чиновник сказал, что ему было так плохо, что даже планировали, как сообщить о его смерти.
Джонсон призвал всех получить прививку, когда придет очередь, чтобы защитить себя и всех своих родных.
Предыстория:
- За последние дни 13 государств - почти половина членов ЕС - объявили, что приостанавливают использование вакцины AstraZeneca. Причина этого решения - расследование случаев смертей вакцинированных через формирование тромбов.
- Регулятор ЕС признал вакцину AstraZeneca безопасной для дальнейшего использования.
- В странах Европы восстанавливают прививки препаратом AstraZeneca после выводов регулятора ЕС по безопасности вакцины от коронавируса.
- Премьер-министр Франции Жан Кастекс перед камерами получил прививку вакциной AstraZeneca - на следующий день после того, как регулятор ЕС подтвердил ее безопасность.