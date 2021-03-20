Британский премьер привился вакциной AstraZeneca

Британский премьер-министр Борис Джонсон получил свою первую дозу вакцины AstraZeneca от коронавируса и призвал общественность сделать то же самое.

Источник: Reuters

Прямая речь Бориса Джонсона: "Я буквально ничего не чувствовал. Это было очень хорошо, очень быстро".

Детали: 56-летний Джонсон получил вакцину в той же больнице, где почти год назад лечился в реанимации от коронавируса, находясь на ИВЛ.

Позже о ходе болезни чиновник сказал, что ему было так плохо, что даже планировали, как сообщить о его смерти.

Джонсон призвал всех получить прививку, когда придет очередь, чтобы защитить себя и всех своих родных.

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