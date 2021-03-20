В Ірландії відновлюють застосування вакцини AstraZeneca

В Ірландії Національний консультативний комітет з імунізації (NIAC) рекомендував відновити застосування вакцини проти COVID-19 компанії AstraZeneca для людей старших 18 років.

Джерело: Інтерфакс з посиланням на NIAC

Дослівно: "Комітет... рекомендує відновити застосування вакцини від COVID-19 компанії AstraZeneca".

Деталі: Однак, за рішенням NIAC, однією з умов застосування препарату повинно стати інформування медичних працівників і пацієнтів про "дуже рідкісних, складних випадках, пов'язаних зі згортанням крові" у деяких людей, привившихся останнім часом.

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