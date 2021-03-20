В Ірландії відновлюють застосування вакцини AstraZeneca
Субота, 20 березня 2021, 04:20
В Ірландії Національний консультативний комітет з імунізації (NIAC) рекомендував відновити застосування вакцини проти COVID-19 компанії AstraZeneca для людей старших 18 років.
Джерело: Інтерфакс з посиланням на NIAC
Дослівно: "Комітет... рекомендує відновити застосування вакцини від COVID-19 компанії AstraZeneca".
Деталі: Однак, за рішенням NIAC, однією з умов застосування препарату повинно стати інформування медичних працівників і пацієнтів про "дуже рідкісних, складних випадках, пов'язаних зі згортанням крові" у деяких людей, привившихся останнім часом.
Передісторія:
- За останні дні 13 держав - майже половина членів ЄС - оголосили, що призупиняють використання вакцини AstraZeneca. Причина цього рішення - розслідування випадків смертей вакцинованих через формування тромбів.
- Регулятор ЄС визнав вакцину AstraZeneca безпечною для подальшого використання.
- У країнах Європи поновлюють щеплення препаратом AstraZeneca після висновків регулятора ЄС щодо безпечності вакцини від коронавірусу.