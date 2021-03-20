Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

В Ірландії відновлюють застосування вакцини AstraZeneca

Субота, 20 березня 2021, 03:20
В Ірландії відновлюють застосування вакцини AstraZeneca

В Ірландії Національний консультативний комітет з імунізації (NIAC) рекомендував відновити застосування вакцини проти COVID-19 компанії AstraZeneca для людей старших 18 років.

Джерело: Інтерфакс з посиланням на NIAC

Дослівно: "Комітет... рекомендує відновити застосування вакцини від COVID-19 компанії AstraZeneca".

Деталі: Однак, за рішенням NIAC, однією з умов застосування препарату повинно стати інформування медичних працівників і пацієнтів про "дуже рідкісних, складних випадках, пов'язаних зі згортанням крові" у деяких людей, привившихся останнім часом.

Передісторія:

  • За останні дні 13 держав - майже половина членів ЄС - оголосили, що призупиняють використання вакцини AstraZeneca. Причина цього рішення - розслідування випадків смертей вакцинованих через формування тромбів.
  • Регулятор ЄС визнав вакцину AstraZeneca безпечною для подальшого використання.
  • У країнах Європи поновлюють щеплення препаратом AstraZeneca після висновків регулятора ЄС щодо безпечності вакцини від коронавірусу.

"Українська правда" в Threads

Теми: Ірландіявакцинаціякоронавірус
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

40% українських компаній вважають, що війна закінчиться у 2025 році – опитування

ЄС готує транш у 1,5 млрд євро для України "найближчими днями"

відеоДепутат сільради на Закарпатті міг кинути гранати через суперечку про надбавки голові

МЗС про €50 млрд ЄС для України: Принципове рішення досягнуто

"Не єдина брехня Путіна": у ГУР озвучили свої дані про кількість російських солдатів в Україні

Усі новини...
Ірландія
Ірландія скасує попередні кримінальні обвинувачення за гомосексуальні відносини
Президент Ірландії розкритикував консультації щодо нейтралітету, спричинені війною в Україні
В Ірландії хочуть розміщувати біженців у плавучих готелях
Останні новини
18:36
ТОК-ШОУ УП: Історичне рішення ЄС. Турне Зеленського. Ракетний терор РФ. Відкриті декларації
18:34
фотоУ Португалії знайшли рідкісного павука, якого не бачили 92 роки
18:33
відеоУ російському Курську лунають вибухи, губернатор повідомляє про БпЛА
18:13
CNN: За президентства Трампа з Білого дому зник секретний звіт про втручання Росії у вибори
18:12
У Кропивницькому районі працювала ППО, збили ворожу ракету
18:10
Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони
18:10
40% українських компаній вважають, що війна закінчиться у 2025 році – опитування
17:55
Зеленський нагадав місцевим чиновникам: Головне завдання - оборона держави
17:54
ФОТОВтрачена цінність: у Римі після 50 років занепаду відкрили палац Тиберія
17:51
Шмигаль анонсував напрямки інтеграції з ЄС на 2024 рік
Усі новини...
Реклама: