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В Ірландії відновлюють застосування вакцини AstraZeneca

Субота, 20 березня 2021, 04:20

В Ірландії Національний консультативний комітет з імунізації (NIAC) рекомендував відновити застосування вакцини проти COVID-19 компанії AstraZeneca для людей старших 18 років.

Джерело: Інтерфакс з посиланням на NIAC

Дослівно: "Комітет... рекомендує відновити застосування вакцини від COVID-19 компанії AstraZeneca".

Деталі: Однак, за рішенням NIAC, однією з умов застосування препарату повинно стати інформування медичних працівників і пацієнтів про "дуже рідкісних, складних випадках, пов'язаних зі згортанням крові" у деяких людей, привившихся останнім часом.

Передісторія:

  • За останні дні 13 держав - майже половина членів ЄС - оголосили, що призупиняють використання вакцини AstraZeneca. Причина цього рішення - розслідування випадків смертей вакцинованих через формування тромбів.
  • Регулятор ЄС визнав вакцину AstraZeneca безпечною для подальшого використання.
  • У країнах Європи поновлюють щеплення препаратом AstraZeneca після висновків регулятора ЄС щодо безпечності вакцини від коронавірусу.

Теми: Ірландіявакцинаціякоронавірус


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