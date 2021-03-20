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В Ирландии возобновляют применение вакцины AstraZeneca

Суббота, 20 марта 2021, 03:20
В Ирландии возобновляют применение вакцины AstraZeneca

В Ирландии Национальный консультативный комитет по иммунизации (NIAC) рекомендовал возобновить применение вакцины против COVID-19 компании AstraZeneca для людей старше 18 лет.

Источник: Интерфакс со ссылкой на NIAC

Дословно: "Комитет... рекомендует возобновить применение вакцины от COVID-19 компании AstraZeneca".

Детали: Однако, по решению NIAC, одним из условий применения препарата должно стать информирование медицинских работников и пациентов об "очень редких, сложных случаях, связанных со свертываемостью крови" у некоторых людей, привившихся в последнее время.

Предыстория:

  • За последние дни 13 государств - почти половина членов ЕС - объявили, что приостанавливают использование вакцины AstraZeneca. Причина этого решения - расследование случаев смертей вакцинированных через формирование тромбов.
  • Регулятор ЕС признал вакцину AstraZeneca безопасной для дальнейшего использования.
  • В странах Европы восстанавливают прививки препаратом AstraZeneca после выводов регулятора ЕС по безопасности вакцины от коронавируса.

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Темы: Ирландиявакцинациякоронавирус
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