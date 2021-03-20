В Ирландии возобновляют применение вакцины AstraZeneca

В Ирландии Национальный консультативный комитет по иммунизации (NIAC) рекомендовал возобновить применение вакцины против COVID-19 компании AstraZeneca для людей старше 18 лет.

Источник: Интерфакс со ссылкой на NIAC

Дословно: "Комитет... рекомендует возобновить применение вакцины от COVID-19 компании AstraZeneca".

Детали: Однако, по решению NIAC, одним из условий применения препарата должно стать информирование медицинских работников и пациентов об "очень редких, сложных случаях, связанных со свертываемостью крови" у некоторых людей, привившихся в последнее время.

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