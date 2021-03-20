Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

В Ирландии возобновляют применение вакцины AstraZeneca

Суббота, 20 марта 2021, 04:20

В Ирландии Национальный консультативный комитет по иммунизации (NIAC) рекомендовал возобновить применение вакцины против COVID-19 компании AstraZeneca для людей старше 18 лет.

Источник: Интерфакс со ссылкой на NIAC

Дословно: "Комитет... рекомендует возобновить применение вакцины от COVID-19 компании AstraZeneca".

Детали: Однако, по решению NIAC, одним из условий применения препарата должно стать информирование медицинских работников и пациентов об "очень редких, сложных случаях, связанных со свертываемостью крови" у некоторых людей, привившихся в последнее время.

Предыстория:

  • За последние дни 13 государств - почти половина членов ЕС - объявили, что приостанавливают использование вакцины AstraZeneca. Причина этого решения - расследование случаев смертей вакцинированных через формирование тромбов.
  • Регулятор ЕС признал вакцину AstraZeneca безопасной для дальнейшего использования.
  • В странах Европы восстанавливают прививки препаратом AstraZeneca после выводов регулятора ЕС по безопасности вакцины от коронавируса.

Темы: Ирландиявакцинациякоронавирус


powered by lun.ua
Главное сегодня

видеоМВД обнародовало имена тех, кого хочет наказать за изуродованный Офис президента

В "красных" зонах Кабмин запретил ходить по паркам и улицам без масок

видеоУволен полицейский, избивший женщину в супермаркете Киева

В России экипаж бомбардировщика погиб из-за ошибочно сработавшей катапульты

Киевского стоматолога подозревают в разбое, мошенничестве и покушении на убийство

"Ракета" уходит от погони": в МВД напомнили мопедистам о регистрации

Все новости...
Ирландия
Ирландия просит приезжих из Британии есть Рождественский ужин в своей комнате
Ирландия первой в Европе возвращает строгий "локдаун" для борьбы с коронавирусом
Жителям Ирландии запретили ходить в гости из-за коронавируса
Последние новости
15:36
Мининфраструктуры обсуждает с грузинской компанией концессию порта "Измаил"
15:36
Протест на Банковой: задержанного Сорда отправили под домашний арест
15:12
ДТП в Польше: водителю украинского автобуса грозит до 5 лет тюрьмы
15:02
Сторонники Навального собирают в России полумиллионный митинг
14:49
Маск уверяет, что SpaceX высадит на Марсе свои ракеты задолго до 2030 года
14:45
В МИД РФ возмутились "антироссийской шпиономании" в Болгарии
14:39
видеоМВД обнародовало имена тех, кого хочет наказать за изуродованный Офис президента
14:34
Антимонопольщики продолжат рассмотрение дела по сговора АЗС группы "Приват"
14:18
Благотворительный "Пробег под каштанами-2021" состоится в двух форматах
14:12
Кризис в Словакии: спикер парламента пригрозил выходом из коалиции и новыми выборами
Все новости...