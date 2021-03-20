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Ученые выясняют причины образования тромбов после прививок вакциной AstraZeneca

Суббота, 20 марта 2021, 05:11
Ученые выясняют причины образования тромбов после прививок вакциной AstraZeneca

Исследователи изучают, что могло повлечь как минимум у 18 человек чрезвычайно редкосные тромбы в мозгу после применения вакцины AstraZeneca от COVID-19.

Источник: Reuters

Детали: Европейские ученые выдвинули теорию, согласно которой вакцина вызывает необычные антитела в некоторых редких случаях; другие исследователи пытаются понять, связаны ли случаи с противозачаточными таблетками.

Однако многие ученые утверждают, что окончательных доказательств нет, и непонятно, как и почему вакцина AstraZeneca может вызвать проблему, которая отсутствует при применении других вакцин против коронавируса.

Большинство редких тромбов крови наблюдалась у женщин, преимущественно в Европе. В Индии зарегистрировано два случая заболевания.

Европейское агентство по лекарственным средствам заявило, что предварительный осмотр предполагает, что вакцина не связана с увеличением общего риска образования тромбов. Но это не исключает связи с редкими случаями образования тромбов в сосудах, отводящих кровь из мозга, известные как тромбоз мозговых венозных синусов.

Исследователи из Германии и Норвегии, где были зарегистрированы некоторые случаи заболевания, на этой неделе предположили, что вакцина может вызвать иммунную реакцию, при которой организм вырабатывает антитела, способные привести к образованию тромбов.

Предыстория:

  • За последние дни 13 государств - почти половина членов ЕС - объявили, что приостанавливают использование вакцины AstraZeneca. Причина этого решения - расследование случаев смертей вакцинированных через формирование тромбов.
  • Регулятор ЕС признал вакцину AstraZeneca безопасной для дальнейшего использования.
  • В странах Европы восстанавливают прививки препаратом AstraZeneca после выводов регулятора ЕС по безопасности вакцины от коронавируса.

Темы: коронавирусвакцинация
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