Ученые выясняют причины образования тромбов после прививок вакциной AstraZeneca
Исследователи изучают, что могло повлечь как минимум у 18 человек чрезвычайно редкосные тромбы в мозгу после применения вакцины AstraZeneca от COVID-19.
Источник: Reuters
Детали: Европейские ученые выдвинули теорию, согласно которой вакцина вызывает необычные антитела в некоторых редких случаях; другие исследователи пытаются понять, связаны ли случаи с противозачаточными таблетками.
Однако многие ученые утверждают, что окончательных доказательств нет, и непонятно, как и почему вакцина AstraZeneca может вызвать проблему, которая отсутствует при применении других вакцин против коронавируса.
Большинство редких тромбов крови наблюдалась у женщин, преимущественно в Европе. В Индии зарегистрировано два случая заболевания.
Европейское агентство по лекарственным средствам заявило, что предварительный осмотр предполагает, что вакцина не связана с увеличением общего риска образования тромбов. Но это не исключает связи с редкими случаями образования тромбов в сосудах, отводящих кровь из мозга, известные как тромбоз мозговых венозных синусов.
Исследователи из Германии и Норвегии, где были зарегистрированы некоторые случаи заболевания, на этой неделе предположили, что вакцина может вызвать иммунную реакцию, при которой организм вырабатывает антитела, способные привести к образованию тромбов.
Предыстория:
- За последние дни 13 государств - почти половина членов ЕС - объявили, что приостанавливают использование вакцины AstraZeneca. Причина этого решения - расследование случаев смертей вакцинированных через формирование тромбов.
- Регулятор ЕС признал вакцину AstraZeneca безопасной для дальнейшего использования.
- В странах Европы восстанавливают прививки препаратом AstraZeneca после выводов регулятора ЕС по безопасности вакцины от коронавируса.