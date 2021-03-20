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Эпидемия не утихает, больше всего новых случаев на Львовщине

Суббота, 20 марта 2021, 07:29
Эпидемия не утихает, больше всего новых случаев на Львовщине

За сутки 19 марта в Украине зафиксировано 15 292 новых случая COVID-19, госпитализированы 4369 человек, умерло 260 больных, выписаны – 5 190.

Источник: министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook

Детали: За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1070), Львовской (1180), Днепропетровской (1104), Житомирской (1082) и Одесской (1037) областях.

Среди новых заболевших – 797 детей и 367 медработников.

За сутки совершено 114 719 тестирований, в частности методом ПЦР – 50 800, методом ИФА – 23 398, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 40 521.

Что предшествовало: По состоянию на субботу, Украина среди стран мира занимает 8 место по количеству новых заражений, среди стран Европы – 4 позицию.

За сутки 18 марта в Украине диагностировали 15850 новых случаев COVID-19, госпитализировали 4444 человека, зафиксировано 262 смерти, выздоровели 4592 человека.

Знать больше: COVID-19 в Украине и в мире – динамика пандемии в инфографике "Украинской правды"

Медленные темпы прививания и избыточные дозы: интервью Виктора Ляшко о вакцинации против COVID-19 в Украине

Украинская правда

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Темы: коронавирус
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