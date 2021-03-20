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РФ пропонує заборонити бійцям ООС самим відкривати вогонь у відповідь

Субота, 20 березня 2021, 12:05
РФ пропонує заборонити бійцям ООС самим відкривати вогонь у відповідь

Заступник глави адміністрації президента РФ Дмитро Козак запропонував колегам по переговорах політрадників "нормандського формату" письмово закріпити заборону сторін на відкриття вогню у відповідь без дозволу керівництва.

Джерело: джерело "Інтерфаксу" в російській делегації

Деталі: Козак надіслав українському, французькому та німецькому колегам відповідного листа.

Він запропонував не пізніше 22 березня узгодити і закріпити підписами проєкт спільних підсумків відеоконференції політрадників від 18 березня.

Зокрема, пропонується зобов'язати Київ привести липневу заяву Міністерства оборони України про припинення вогню у відповідність до узгоджених в тому ж місяці заходів щодо дотримання перемир'я "без будь-яких вилучень та інтерпретацій".

Ці зобов'язання серед іншого передбачали, що відкривати вогонь у відповідь можливо лише за наказом керівництва Збройних сил України або окупантів після безуспішної спроби використовувати наявні механізми з реагування на порушення режиму припинення вогню.

Крім того, Козак пропонує колегам по переговорах закріпити, що українська сторона не представила на зустрічі обіцяні пропозиції до франко-німецького проєкту "Ключових кластерів з реалізації мінських угод", внесеного на розгляд 8 лютого 2021 року.

Також він запропонував ввести новий порядок проведення переговорів політрадників у "нормандському форматі".

Дослівно лист: "Однією з причин (нехай не визначальною) відсутності будь-якого прогресу в досягненні практичних результатів виснажливих переговорів у "нормандському форматі" є неналежна їх організація".

"З огляду на рівноправність усіх учасників "нормандського формату", було б доцільно використовувати принцип ротації голів, що широко застосовується в міжнародній дипломатичній практиці, з тим, щоб дана функція виконувалася по черзі кожним із чотирьох учасників".

Довідка: В даний час на онлайн-зустрічах політрадників у "нормандському форматі" головують по черзі Німеччина і Франція.

"Українська правда" у Threads

Теми: РосіяДонбасвійнаОб'єднані сили на Донбасі
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