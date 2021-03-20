РФ предлагает запретить бойцам ООС самим открывать ответный огонь

Замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак предложил коллегам по переговорам политсоветников "нормандского формата" письменно закрепить запрет сторон на открытие ответного огня без разрешения руководства.

Источник: источник "Интерфакса" в российской делегации

Детали: Козак направил украинскому, французскому и немецкому коллегам соответствующее письмо.

Он предложил не позднее 22 марта согласовать и закрепить подписями проект совместных итогов видеоконференции политсоветников от 18 марта.

В частности, предлагается обязать Киев привести июльское заявление Министерства обороны Украины о прекращении огня в соответствие с согласованными в том же месяце мерами по соблюдению перемирия "без каких-либо изъятий и интерпретаций".

Эти обязательства среди прочего предполагали, что открывать ответный огонь возможно лишь по приказу руководства вооруженных сил Украины или оккупантов после безуспешной попытки использовать имеющиеся механизмы по реагированию на нарушения режима прекращения огня.

Кроме того, Козак предположил коллегам по переговорам закрепить, что украинская сторона не представила на состоявшейся встрече обещанные предложения к франко-германскому проекту "Ключевых кластеров по реализации минских соглашении", внесенному на рассмотрение 8 февраля 2021 года.

Также он предложил ввести новый порядок проведения переговоров политсоветников в "нормандском формате".

Дословно письмо: "Одной из причин (пусть не определяющей) отсутствия какого-либо прогресса в достижении практических результатов изнурительных переговоров в "нормандском формате" является ненадлежащая их организация".

"Учитывая равноправие всех участников "нормандского формата", было бы целесообразно использовать широко применяющиеся в международной дипломатической практике принцип ротации председателей с тем, чтобы данная функция выполнялась поочередно каждым из четырех участников".

Справка: В настоящее время на онлайн-встречах политсоветников в "нормандском формате" председательствуют поочередно Германия и Франция.