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У МЗС обіцяють повернути українцям землю в Криму після деокупації

Субота, 20 березня 2021, 14:17
Олег Ніколенко

У МЗС заявляють, що після відновлення суверенітету України в Криму порушені права законних власників на земельні ділянки будуть відновлені.

Джерело: коментар речника МЗС Олега Ніколенка "Українській правді" щодо заборони РФ "іноземним громадянам" володіти землею на півострові

Дослівно: "Заборона володіти землею в більшості районів Криму йде в руслі російської політики утисків, дискримінації та витіснення громадян України з тимчасово окупованого півострова. В найгірших традиціях своїх історичних попередників керівництво Росії фактично продовжує зросійщувати Крим.

Указ президента РФ № 201 юридично нікчемний і не матиме правових наслідків для України. Після відновлення суверенітету нашої держави в Криму порушені права законних власників на земельні ділянки будуть відновлені".

Деталі: Ніколенко додав, що позбавлення українців права власності на земельні ділянки в Криму буде у фокусі уваги Кримської платформи та її інавгураційного саміту цього року.

Що передувало: 20 березня набув чинності указ президента РФ, згідно з яким іноземним громадянам, особам без громадянства та іноземним юридичним особам заборонено володіти землею в більшості районів Криму. Найбільше він торкнеться саме українських громадян. 

Українська правда
Теми: КримземляМЗСРосія


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