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В МИД обещают вернуть украинцам землю в Крыму после деоккупации

Суббота, 20 марта 2021, 13:17
В МИД обещают вернуть украинцам землю в Крыму после деоккупации
Олег Николенко

В МИД заявляют, что после восстановления суверенитета Украины в Крыму нарушенные права законных владельцев на земельные участки будут восстановлены.

Источник: комментарий представителя МИД Олега Николенко "Украинской правде" о запрете РФ "иностранным гражданам" владеть землей на полуострове

Дословно: "Запрет владеть землей в большинстве районов Крыма идет в русле российской политики притеснений, дискриминации и вытеснения граждан Украины со временно оккупированного полуострова. В худших традициях своих исторических предшественников руководство России фактически продолжает русифицировать (укр. – зросійщувати) Крым.

Указ президента РФ № 201 юридически ничтожен и не будет иметь правовых последствий для Украины. После восстановления суверенитета нашего государства в Крыму нарушенные права законных владельцев на земельные участки будут восстановлены".

Детали: Николенко отметил, что лишение украинцев права собственности на земельные участки в Крыму будет в фокусе внимания Крымской платформы и ее инаугурационного саммита в этом году.

Что предшествовало: 20 марта вступил в силу указ президента РФ, согласно которому иностранным гражданам, лицам без гражданства и иностранным юридическим лицам запрещено владеть землей в большинстве районов Крыма. Больше всего он коснется именно украинских граждан.

Украинская правда

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Темы: КрымземляМИДРосcия
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