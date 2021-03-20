В МИД обещают вернуть украинцам землю в Крыму после деоккупации

В МИД заявляют, что после восстановления суверенитета Украины в Крыму нарушенные права законных владельцев на земельные участки будут восстановлены.

Источник: комментарий представителя МИД Олега Николенко "Украинской правде" о запрете РФ "иностранным гражданам" владеть землей на полуострове

Дословно: "Запрет владеть землей в большинстве районов Крыма идет в русле российской политики притеснений, дискриминации и вытеснения граждан Украины со временно оккупированного полуострова. В худших традициях своих исторических предшественников руководство России фактически продолжает русифицировать (укр. – зросійщувати) Крым.

Указ президента РФ № 201 юридически ничтожен и не будет иметь правовых последствий для Украины. После восстановления суверенитета нашего государства в Крыму нарушенные права законных владельцев на земельные участки будут восстановлены".

Детали: Николенко отметил, что лишение украинцев права собственности на земельные участки в Крыму будет в фокусе внимания Крымской платформы и ее инаугурационного саммита в этом году.

Что предшествовало: 20 марта вступил в силу указ президента РФ, согласно которому иностранным гражданам, лицам без гражданства и иностранным юридическим лицам запрещено владеть землей в большинстве районов Крыма. Больше всего он коснется именно украинских граждан.