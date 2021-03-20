Гібридні війська РФ стягнули озброєння під Горлівку та Моспине
На двох об’єктах, розташованих на непідконтрольній частині Донецької області, російсько-окупаційні формування концентрують військову техніку та особовий склад.
Джерело: Донбас.Реалії з посиланням на дані розвідки та на джерела у воєнізованих структурах окупаційної влади ОРДЛО
Деталі: Так, один з нововиявлених об'єктів розташований зовсім поруч із лінією розмежування, у Горлівці. Це територія заводу "Еластомір". До лінії розмежування тут – близько 9 кілометрів.
Територія заводу досить велика, на ній розташовані цехи, в яких можна розмістити техніку та особовий склад.
Місце розташування заводу виділене червоним:
Другий об'єкт – колишній аеродром "ДТСААФ". Він розташований неподалік населеного пункту Моспине на південний схід від Донецька.
За інформацією джерел, техніка збройних формувань тут зберігається з першої половини березня 2021 року. Інформацію про час, коли цей об’єкт став використовуватися під базування російських гібридних сил, розвідники не підтвердили, але зазначають, що її присутність тут фіксувалася і раніше.
Аеродром виділений червоним:
До Донецька звідси близько 12 кілометрів. Навколо аеродрома розташовані сільськогосподарські угіддя.
До війни аеродром використовувався для стрибків із парашутом.
Нагадаємо: Правоохоронці задокументували черговий факт присутності збройних формувань Російської Федерації на тимчасово окупованій території Луганщини та постачання озброєння країною-агресором – присутність заборонених бойових мін.