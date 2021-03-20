Гібридні війська РФ стягнули озброєння під Горлівку та Моспине

На двох об’єктах, розташованих на непідконтрольній частині Донецької області, російсько-окупаційні формування концентрують військову техніку та особовий склад.

Джерело: Донбас.Реалії з посиланням на дані розвідки та на джерела у воєнізованих структурах окупаційної влади ОРДЛО

Деталі: Так, один з нововиявлених об'єктів розташований зовсім поруч із лінією розмежування, у Горлівці. Це територія заводу "Еластомір". До лінії розмежування тут – близько 9 кілометрів.

Територія заводу досить велика, на ній розташовані цехи, в яких можна розмістити техніку та особовий склад.

Місце розташування заводу виділене червоним:

Горлівка – непідконтрольна частина Донецької області

Вигляд заводу на супутникових знімках

Другий об'єкт – колишній аеродром "ДТСААФ". Він розташований неподалік населеного пункту Моспине на південний схід від Донецька.

За інформацією джерел, техніка збройних формувань тут зберігається з першої половини березня 2021 року. Інформацію про час, коли цей об’єкт став використовуватися під базування російських гібридних сил, розвідники не підтвердили, але зазначають, що її присутність тут фіксувалася і раніше.

Аеродром виділений червоним:

Аеродром на південний схід від Моспиного

До Донецька звідси близько 12 кілометрів. Навколо аеродрома розташовані сільськогосподарські угіддя.

До війни аеродром використовувався для стрибків із парашутом.

Нагадаємо: Правоохоронці задокументували черговий факт присутності збройних формувань Російської Федерації на тимчасово окупованій території Луганщини та постачання озброєння країною-агресором – присутність заборонених бойових мін.