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Гібридні війська РФ стягнули озброєння під Горлівку та Моспине

Субота, 20 березня 2021, 16:27
Гібридні війська РФ стягнули озброєння під Горлівку та Моспине

На двох об’єктах, розташованих на непідконтрольній частині Донецької області, російсько-окупаційні формування концентрують військову техніку та особовий склад.

Джерело: Донбас.Реалії з посиланням на дані розвідки та на джерела у воєнізованих структурах окупаційної влади ОРДЛО

Деталі: Так, один з нововиявлених об'єктів розташований зовсім поруч із лінією розмежування, у Горлівці. Це територія заводу "Еластомір". До лінії розмежування тут – близько 9 кілометрів.

Територія заводу досить велика, на ній розташовані цехи, в яких можна розмістити техніку та особовий склад.

Місце розташування заводу виділене червоним:

Горлівка – непідконтрольна частина Донецької області
Горлівка – непідконтрольна частина Донецької області
Вигляд заводу на супутникових знімках
Вигляд заводу на супутникових знімках

Другий об'єкт – колишній аеродром "ДТСААФ". Він розташований неподалік населеного пункту Моспине на південний схід від Донецька.

За інформацією джерел, техніка збройних формувань тут зберігається з першої половини березня 2021 року. Інформацію про час, коли цей об’єкт став використовуватися під базування російських гібридних сил, розвідники не підтвердили, але зазначають, що її присутність тут фіксувалася і раніше.

Аеродром виділений червоним:

Аеродром на південний схід від Моспиного
Аеродром на південний схід від Моспиного
 

До Донецька звідси близько 12 кілометрів. Навколо аеродрома розташовані сільськогосподарські угіддя.

До війни аеродром використовувався для стрибків із парашутом.

Нагадаємо: Правоохоронці задокументували черговий факт присутності збройних формувань Російської Федерації на тимчасово окупованій території Луганщини та постачання озброєння країною-агресором – присутність заборонених бойових мін.

"Українська правда" у Threads

Теми: війнаДонбасРосіяДонецька областьОРДЛО
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