Гибридные войска РФ стянули вооружение под Горловку и Моспино

На двух объектах, расположенных на неподконтрольной территории Донецкой области, российско-оккупационные формирования концентрируют технику и личный состав.

Источник: Донбасс.Реалии со ссылкой на данные разведки и на источники в военизированных структурах оккупационных властей ОРДЛО

Детали: Так, один из нововыявленных объектов расположен совсем рядом с линией разграничения, в Горловке. Это территория завода "Эластомер". До линии разграничения здесь – около 9 километров.

Территория завода достаточно большая, на ней расположены цеха, в которых можно разместить технику и личный состав.

Место расположения завода выделено красным:

Горловка - неподконтрольна часть Донецкой области

Завод на спутниковых снимках

Второй объект - бывший аэродром "ДОСААФ". Он расположен недалеко от населенного пункта Моспино к юго-востоку от Донецка.

По информации источников, техника вооруженных формирований здесь находится с первой половины марта 2021 года. Информацию о времени, когда этот объект стал использоваться в качестве базирования российских гибридных сил, разведчики не подтвердили, но отмечают, что ее присутствие здесь фиксировалась и ранее.

Аэродром выделен красным:

Аэродром к юго-востоку от Моспино

Аэродром

До Донецка отсюда около 12 километров. Вокруг аэродрома расположены сельскохозяйственные угодья.

До войны аэродром использовался для прыжков с парашютом.

Напомним: Правоохранители задокументировали очередной факт присутствия вооруженных формирований Российской Федерации на временно оккупированной территории Луганщины и поставки вооружения страной-агрессором.