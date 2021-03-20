Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Гибридные войска РФ стянули вооружение под Горловку и Моспино

Суббота, 20 марта 2021, 16:27
Гибридные войска РФ стянули вооружение под Горловку и Моспино

На двух объектах, расположенных на неподконтрольной территории Донецкой области, российско-оккупационные формирования концентрируют технику и личный состав.

Источник: Донбасс.Реалии со ссылкой на данные разведки и на источники в военизированных структурах оккупационных властей ОРДЛО

Детали: Так, один из нововыявленных объектов расположен совсем рядом с линией разграничения, в Горловке. Это территория завода "Эластомер". До линии разграничения здесь – около 9 километров.

Территория завода достаточно большая, на ней расположены цеха, в которых можно разместить технику и личный состав.

Место расположения завода выделено красным:

Горловка - неподконтрольна часть Донецкой области
Горловка - неподконтрольна часть Донецкой области
Завод на спутниковых снимках
Завод на спутниковых снимках

Второй объект - бывший аэродром "ДОСААФ". Он расположен недалеко от населенного пункта Моспино к юго-востоку от Донецка.

По информации источников, техника вооруженных формирований здесь находится с первой половины марта 2021 года. Информацию о времени, когда этот объект стал использоваться в качестве базирования российских гибридных сил, разведчики не подтвердили, но отмечают, что ее присутствие здесь фиксировалась и ранее.

Аэродром выделен красным:

Аэродром к юго-востоку от Моспино
Аэродром к юго-востоку от Моспино
Аэродром
Аэродром

До Донецка отсюда около 12 километров. Вокруг аэродрома расположены сельскохозяйственные угодья.

До войны аэродром использовался для прыжков с парашютом.

Напомним: Правоохранители задокументировали очередной факт присутствия вооруженных формирований Российской Федерации на временно оккупированной территории Луганщины и поставки вооружения страной-агрессором.

"Украинская правда" в Threads

Темы: войнаДонбассРосcияДонецкая областьОРДЛО
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

картаПогода до 29 декабря: в Украине потеплеет до +10, но местами будет дождик

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Все новости...
война
Президент Чехии объяснил свои слова об одной попытке для контрнаступления Украины
На Купянском направлении защитники стойко держат оборону – Генштаб
Силы обороны вели контрнаступление на трех участках фронта, постепенно ослабляя врага – ISW
Последние новости
14:52
Четыре крупных автопроизводителя объединились в новый альянс
14:42
В НБУ видят условия для дополнительного снижения учетной ставки в 2024 году
14:39
В ОП говорят, что в "гарантиях безопасности" Украины не будет слова "заверения"
14:33
В Германии пьяный "Санта-Клаус" врезался в дом, развозя подарки
14:30
В Украине до сих пор есть более 8 тысяч церквей Московского патриархата – Опендатабот
14:21
картаПогода до 29 декабря: в Украине потеплеет до +10, но местами будет дождик
14:10
На фронте погиб актер Богдан Колесник
13:57
Украина по просьбе Польши приняла избыток электроэнергии
13:52
На колокольне Киево-Печерской лавры впервые прозвучал "Щедрик"
13:40
В Кабмине заявили о выполнении одного из условий МВФ в инвестиционной сфере
Все новости...
Реклама: