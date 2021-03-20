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Война на Донбассе: в результате обстрела формированиями РФ погиб украинский боец

Суббота, 20 марта 2021, 17:52

20 марта вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и осуществили прицельный обстрел украинских позиций из стрелкового оружия, в результате чего погиб украинский военный.

Источник: Оперативно-тактическая группировка "Північ" в Facebook,вечерняя сводка штаба ООС

Детали: С начала этих суток вооруженные формирования Российской Федерации 8 раз нарушили режим прекращения огня.

Как сообщается, в результате обстрела недалеко от населенного пункта Шумы (в районе Горловки, Донецкая область) военнослужащий из состава Объединенных сил получил огнестрельное ранение. Воину оперативно оказали первую медицинскую помощь, однако от полученных ранений он скончался во время эвакуации в медицинское учреждение.

Дословно: "Командование выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибшего защитника. На обстрел российско-оккупационных войск наши защитники открыли ответный огонь. О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ".

Напомним:

  • По данным разведки, в начале марта в Горловке вблизи линии разграничения российско-оккупационные войска РФ сконцентрировали вооружение и личный состав.
  • 19 марта из-за нарушения режима прекращения огня со стороны оккупантов на Донбассе погиб украинский военнослужащий.

Украинская правда
Темы: войнаРосcияДонбассоккупация


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