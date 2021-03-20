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На Львівщині критично не вистачає медиків – Садовий

Субота, 20 березня 2021, 18:31

Міський голова Львова Андрій Садовий через різке збільшення заражень коронавірусом та госпіталізацій в області закликав медичних працівників прийти на допомогу лікарням регіону.

Джерело: Садовий у Facebook

Деталі: Мер констатував, що на Львівщині щодня госпіталізують 250-300 пацієнтів з COVID-19, а протягом останньої доби в лікарні доставили рекордну кількість заражених – 338 людей.

За словами Садового, влада робить все необхідне, щоб збільшити кількість ліжок у міських та обласних лікарнях, проте бракує персоналу.

Пряма мова: "Нам критично не вистачає лікарів та інших медичних працівників, бо саме вони дають сенс усім ліжкам. Знаю, що в нас є багато медиків, які зможуть прийти на допомогу… Ми хочемо сформувати базу лікарів, які готові приєднатись до порятунку людей. Просимо всіх, хто має медичну освіту телефонувати до нас на Гарячу лінію міста – 1580".

❗️❗️Щодня на Львівщині госпіталізовують 250-300 пацієнтів з COVID-19. За останню добу в лікарні надійшла рекордна...

Опубліковано Андрій Садовий Субота, 20 березня 2021 р.

Знати більше: COVID-19 в Україні та в світі – динаміка пандемії в інфографіці "Української правди"

Нагадаємо:

  • Через стрімке зростання кількості нових інфікованих коронавірусом мерія Львова оголосила готовність до жорстких обмежень та до якнайшвидшого розгортання додаткових COVID-ліжок.
  • Посилений карантин у Львові ввели 19 березня, він триватиме до 28 березня.

Українська правда
Теми: коронавірусЛьвівЛьвівщинаепідеміяСадовий


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