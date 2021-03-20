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На Львовщине критически не хватает медиков – Садовый

Суббота, 20 марта 2021, 17:31
На Львовщине критически не хватает медиков – Садовый

Мэр Львова Андрей Садовый из-за резкого увеличения заражений коронавирусом и госпитализаций в области призвал медицинских работников прийти на помощь больницам региона.

Источник: Садовый в Facebook

Детали: Мэр констатировал, что на Львовщине ежедневно госпитализируют 250-300 пациентов с COVID-19, а в течение последних суток в больницы доставили рекордное количество зараженных - 338 человек.

По словам Садового, власть делает все необходимое, чтобы увеличить количество коек в городских и областных больницах, однако не хватает медперсонала.

Прямая речь: "Нам критически не хватает врачей и других медицинских работников, поскольку именно они дают смысл всем койкам. Знаю, что у нас есть много медиков, которые смогут прийти на помощь... Мы хотим сформировать базу врачей, которые готовы присоединиться к спасению людей. Просим всех, кто имеет медицинское образование, звонить нам на Горячую линию города - 1580".

❗️❗️Щодня на Львівщині госпіталізовують 250-300 пацієнтів з COVID-19. За останню добу в лікарні надійшла рекордна...

Опубліковано Андрій Садовий Субота, 20 березня 2021 р.

Знать больше: COVID-19 в Украине и в мире – динамика пандемии в инфографике "Украинской правды"

Напомним:

  • Из-за стремительного роста количества новых инфицированных коронавирусом мэрия Львова готова к жестким ограничениям и к скорейшему развертыванию дополнительных COVID-коек.
  • Усиленный карантин во Львове ввели 19 марта, он продлится до 28 марта.

Украинская правда

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Темы: коронавирусЛьвовЛьвовщинаэпидемияСадовый
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