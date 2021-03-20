У Зеленского считают, что вандалы под ОП хотели спровоцировать насилие

Советник руководителя ОП Михаил Подоляк в действиях тех участников митинга на Банковой, которые били окна и жгли огонь, увидел попытку спровоцировать правоохранителей.

Источник: Подоляк в комментарии УП

Детали: Советник Андрея Ермака считает, что протестующие хотели "спровоцировать какое-то дикое насилие" или агрессию со стороны полиции.

При этом Подоляк заверил, что президент Владимир Зеленский не видит смысла препятствовать протестам, а также пообещал, что последствия вандализма вскоре ликвидируют.

Прямая речь: "Под ОПУ в субботу были сотни людей – большинство из них даже не подозревали, что организаторы акции и несколько десятков неадекватно настроенных парней попытаются использовать обычных участников протеста в таких вот своих попытках что-то демонстративно ломать и провоцировать жёсткий ответ от полиции.

Разбитые стекла в окнах поменяют, надписи со стен –смоют. Следы от пиротехники на стенах Офиса президента уберут. А вот то, что друзья Стерненко сами себя показали разрушителями, уже не исправишь".

Напомним: