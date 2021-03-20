У Зеленского считают, что вандалы под ОП хотели спровоцировать насилие
Советник руководителя ОП Михаил Подоляк в действиях тех участников митинга на Банковой, которые били окна и жгли огонь, увидел попытку спровоцировать правоохранителей.
Источник: Подоляк в комментарии УП
Детали: Советник Андрея Ермака считает, что протестующие хотели "спровоцировать какое-то дикое насилие" или агрессию со стороны полиции.
При этом Подоляк заверил, что президент Владимир Зеленский не видит смысла препятствовать протестам, а также пообещал, что последствия вандализма вскоре ликвидируют.
Прямая речь: "Под ОПУ в субботу были сотни людей – большинство из них даже не подозревали, что организаторы акции и несколько десятков неадекватно настроенных парней попытаются использовать обычных участников протеста в таких вот своих попытках что-то демонстративно ломать и провоцировать жёсткий ответ от полиции.
Разбитые стекла в окнах поменяют, надписи со стен –смоют. Следы от пиротехники на стенах Офиса президента уберут. А вот то, что друзья Стерненко сами себя показали разрушителями, уже не исправишь".
Напомним:
- Вечером 20 марта на Банковой во время акции в поддержку заключенного Сергея Стерненка митингующие разбили окна Офиса президента, залили стены краской и пытались поджечь здание.
- Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко рассказал, что правоохранители сознательно не мешали участникам акции на Банковой. По его словам, большинство митингующих не нарушали порядок, в то же время несколько десятков человек "будут нести ответственность за хулиганские действия".