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У Зеленского считают, что вандалы под ОП хотели спровоцировать насилие

Суббота, 20 марта 2021, 22:47
Фото: facebook Антона Ходзы

Советник руководителя ОП Михаил Подоляк в действиях тех участников митинга на Банковой, которые били окна и жгли огонь, увидел попытку спровоцировать правоохранителей.

Источник: Подоляк в комментарии УП

Детали: Советник Андрея Ермака считает, что протестующие хотели "спровоцировать какое-то дикое насилие" или агрессию со стороны полиции.

При этом Подоляк заверил, что президент Владимир Зеленский не видит смысла препятствовать протестам, а также пообещал, что последствия вандализма вскоре ликвидируют.

Прямая речь: "Под ОПУ в субботу были сотни людей – большинство из них даже не подозревали, что организаторы акции и несколько десятков неадекватно настроенных парней попытаются использовать обычных участников протеста в таких вот своих попытках что-то демонстративно ломать и провоцировать жёсткий ответ от полиции.

Разбитые стекла в окнах поменяют, надписи со стен –смоют. Следы от пиротехники на стенах Офиса президента уберут. А вот то, что друзья Стерненко сами себя показали разрушителями, уже не исправишь".

Напомним:

  • Вечером 20 марта на Банковой во время акции в поддержку заключенного Сергея Стерненка митингующие разбили окна Офиса президента, залили стены краской и пытались поджечь здание.
  • Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко рассказал, что правоохранители сознательно не мешали участникам акции на Банковой. По его словам, большинство митингующих не нарушали порядок, в то же время несколько десятков человек "будут нести ответственность за хулиганские действия".

Украинская правда
Темы: СтерненкоЗеленскиймитингиОфис президента


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