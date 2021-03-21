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Коронавирус: в Украине больше 11 тысяч новых заражений, 166 человек умерли

Воскресенье, 21 марта 2021, 08:24

В течение субботы, 20 марта, в стране обнаружили 11 145 новых случаев коронавирусной болезни, больше всего – на Львовщине, 166 заболевших скончались.

Источник: министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook

 Детали: В частности, Covid обнаружили у 585 детей и 199 медработников.

В субботу госпитализировали 4838 зараженных.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской (1117), Харьковской (879), Житомирской (814), Днепропетровской (760) и Хмельницкой (740) областях.

Осуществлено тестирований за сутки - 68 776 (в том числе методом ПЦР - 35240, методом ИФА - 6443, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 27093).

Сообщается, что выздоровели 3877 человек.

Знати більше: COVID-19 в Україні та в світі – динаміка пандемії в інфографіці "Української правди"

Повільні темпи щеплення та надлишкові дози: інтерв'ю Віктора Ляшка про вакцинацію проти COVID-19 в Україні

Напомним:

Украинская правда
Темы: коронавирусэпидемия


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