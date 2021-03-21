Коронавирус: в Украине больше 11 тысяч новых заражений, 166 человек умерли
В течение субботы, 20 марта, в стране обнаружили 11 145 новых случаев коронавирусной болезни, больше всего – на Львовщине, 166 заболевших скончались.
Источник: министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook
Детали: В частности, Covid обнаружили у 585 детей и 199 медработников.
В субботу госпитализировали 4838 зараженных.
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской (1117), Харьковской (879), Житомирской (814), Днепропетровской (760) и Хмельницкой (740) областях.
Осуществлено тестирований за сутки - 68 776 (в том числе методом ПЦР - 35240, методом ИФА - 6443, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 27093).
Сообщается, что выздоровели 3877 человек.
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Напомним:
- 19 марта в Украине было зафиксировано 15292 новых случая COVID, госпитализированы 4369 человек, умерли 260 больных.
- По состоянию на воскресенье Украина находится на 8 месте в мире по распространению коронавируса.