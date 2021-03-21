У Києві виявили ще 434 зараження Covid, 28 хворих померли

Протягом суботи у столиці зафіксували 434 нових випадки коронавірусу, 42 осіб госпіталізували, 28 людей померли.

Джерело: повідомлення міського голови Києва Віталія Кличка

Деталі: Загалом підтверджених випадків захворювання на коронавірус у столиці вже 152 637.

20 березня Covid виявили у 264 жінок віком від 18 до 95 років, 152 чоловіків віком від 18 до 83 років, 8 дівчаток від 5 днів до 16 років та 10 хлопчиків від 11 до 17 років.

Найбільше заражень зафыксували у районах: Дарницькому (91), Деснянському (89) та Оболонському (86).

Враховуючи 28 летальних випадків минулої доби, у Києві від вірусу померли вже 3062 людей.

При цьому 107 киян подолали коронавірус, загалом з Covid-19 у столиці вже впоралися 101 452 осіб.

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