У Києві виявили ще 434 зараження Covid, 28 хворих померли
Неділя, 21 березня 2021, 10:49
Протягом суботи у столиці зафіксували 434 нових випадки коронавірусу, 42 осіб госпіталізували, 28 людей померли.
Джерело: повідомлення міського голови Києва Віталія Кличка
Деталі: Загалом підтверджених випадків захворювання на коронавірус у столиці вже 152 637.
20 березня Covid виявили у 264 жінок віком від 18 до 95 років, 152 чоловіків віком від 18 до 83 років, 8 дівчаток від 5 днів до 16 років та 10 хлопчиків від 11 до 17 років.
Найбільше заражень зафыксували у районах: Дарницькому (91), Деснянському (89) та Оболонському (86).
Враховуючи 28 летальних випадків минулої доби, у Києві від вірусу померли вже 3062 людей.
При цьому 107 киян подолали коронавірус, загалом з Covid-19 у столиці вже впоралися 101 452 осіб.
Нагадаємо:
- Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій встановила з 23 березня "червоний" рівень епідемічної небезпеки на території Києва.
- Столичні чиновники вважають, що попри віднесення міста до "червоної" зони, громадський транспорт у Києві має працювати. Але остаточне рішення з цього питання буде прийняте 22 березня.
Українська правда