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Київська влада у понеділок вирішить, чи зупиняти громадський транспорт

Субота, 20 березня 2021, 18:23
Київська влада у понеділок вирішить, чи зупиняти громадський транспорт

Столичні чиновники вважають, що попри віднесення Києва до "червоної" зони, громадський транспорт у місті має працювати. Але остаточне рішення буде прийняте 22 березня.

Джерело: перший заступник голови КМДА Микола Поворозник у Facebook

Деталі: Чиновник нагадав, на засіданні Державної комісії з питань ТЕБ та НС Київ віднесли до "червоної" зони обмежень з 23 березня, але "червоні" обмеження столиця вирішила запровадити ще 18 березня, і вони почали діяти вже у суботу.

Водночас норми карантинних обмежень "червоної" зони передбачають зупинку регулярних та нерегулярних пасажирських перевезень (крім транзитних), проте громадський транспорт у Києві продовжує працювати.

Поки невідомо, зупинять у Києві пасажирські перевезення, чи ні.

Пряма мова: "Остаточне рішення щодо роботи громадського транспорту в Києві буде ухвалене в понеділок, 22 березня. Позиція міста у цьому питанні чітка - громадський транспорт має працювати! Звичайно, з урахуванням карантинних правил та обмежень. Зупинка транспорту призведе до колапсу в місті".

Передісторія:

Українська правда

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Теми: транспортКиївкарантинепідемія
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