Київська влада у понеділок вирішить, чи зупиняти громадський транспорт
Столичні чиновники вважають, що попри віднесення Києва до "червоної" зони, громадський транспорт у місті має працювати. Але остаточне рішення буде прийняте 22 березня.
Джерело: перший заступник голови КМДА Микола Поворозник у Facebook
Деталі: Чиновник нагадав, на засіданні Державної комісії з питань ТЕБ та НС Київ віднесли до "червоної" зони обмежень з 23 березня, але "червоні" обмеження столиця вирішила запровадити ще 18 березня, і вони почали діяти вже у суботу.
Водночас норми карантинних обмежень "червоної" зони передбачають зупинку регулярних та нерегулярних пасажирських перевезень (крім транзитних), проте громадський транспорт у Києві продовжує працювати.
Поки невідомо, зупинять у Києві пасажирські перевезення, чи ні.
Пряма мова: "Остаточне рішення щодо роботи громадського транспорту в Києві буде ухвалене в понеділок, 22 березня. Позиція міста у цьому питанні чітка - громадський транспорт має працювати! Звичайно, з урахуванням карантинних правил та обмежень. Зупинка транспорту призведе до колапсу в місті".
Передісторія:
- Мер Києва повідомив, що у столиці запроваджують суворий карантин з 20 березня до 9 квітня.
- Постійна комісія з питань ТЕБ та НС КМДА оприлюднила повний перелік заборон на цей період.
- За даними МОЗ, Київ потрапив до "червоної" зони за показниками поширення коронавірусу 19 березня, Одеська область - 20 березня.