В Киеве обнаружили еще 434 заражения Covid, 28 больных умерли
Воскресенье, 21 марта 2021, 10:49
В течение субботы в столице зафиксировали 434 новых случая коронавируса, 42 человека были госпитализированы, 28 больных умерли.
Источник: сообщение городского головы Киева Виталия Кличко
Детали: Всего подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в столице уже 152 637.
20 марта Covid обнаружили у 264 женщин в возрасте от 18 до 95 лет, 152 мужчин в возрасте от 18 до 83 лет, 8 девочек от 5 дней до 16 лет и 10 мальчиков от 11 до 17 лет.
Больше всего случаев заболевания зафиксировано в районах: Дарницком (91), Деснянском (89) и Оболонском (86).
Учитывая 28 летальных случаев прошедшие сутки, в Киеве от вируса умерли уже 3062 человека.
При этом 107 киевлян преодолели коронавирус, всего с Covid-19 в столице уже справились 101452 человек.
Напомним:
- Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций установила с 23 марта "красный" уровень эпидемической опасности на территории Киева.
- Столичные чиновники считают, что несмотря на отнесение города к "красной" зоне, общественный транспорт в Киеве должен работать. Но окончательное решение по этому вопросу будет принято 22 марта.
Украинская правда