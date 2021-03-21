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В Киеве обнаружили еще 434 заражения Covid, 28 больных умерли

Воскресенье, 21 марта 2021, 10:49

В течение субботы в столице зафиксировали 434 новых случая коронавируса, 42 человека были госпитализированы, 28 больных умерли.

Источник: сообщение городского головы Киева Виталия Кличко

Детали: Всего подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в столице уже 152 637.

20 марта Covid обнаружили у 264 женщин в возрасте от 18 до 95 лет, 152 мужчин в возрасте от 18 до 83 лет, 8 девочек от 5 дней до 16 лет и 10 мальчиков от 11 до 17 лет.

Больше всего случаев заболевания зафиксировано в районах: Дарницком (91), Деснянском (89) и Оболонском (86).

Учитывая 28 летальных случаев прошедшие сутки, в Киеве от вируса умерли уже 3062 человека.

При этом 107 киевлян преодолели коронавирус, всего с Covid-19 в столице уже справились 101452 человек.

 

Напомним:

  • Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций установила с 23 марта "красный" уровень эпидемической опасности на территории Киева.
  • Столичные чиновники считают, что несмотря на отнесение города к "красной" зоне, общественный транспорт в Киеве должен работать. Но окончательное решение по этому вопросу будет принято 22 марта.

Украинская правда
Темы: коронавирусКиевэпидемия


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