В Киеве обнаружили еще 434 заражения Covid, 28 больных умерли

В течение субботы в столице зафиксировали 434 новых случая коронавируса, 42 человека были госпитализированы, 28 больных умерли.

Источник: сообщение городского головы Киева Виталия Кличко

Детали: Всего подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в столице уже 152 637.

20 марта Covid обнаружили у 264 женщин в возрасте от 18 до 95 лет, 152 мужчин в возрасте от 18 до 83 лет, 8 девочек от 5 дней до 16 лет и 10 мальчиков от 11 до 17 лет.

Больше всего случаев заболевания зафиксировано в районах: Дарницком (91), Деснянском (89) и Оболонском (86).

Учитывая 28 летальных случаев прошедшие сутки, в Киеве от вируса умерли уже 3062 человека.

При этом 107 киевлян преодолели коронавирус, всего с Covid-19 в столице уже справились 101452 человек.

Напомним: