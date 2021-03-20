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Київ та Одещина офіційно стануть "червоними" з вівторка

Субота, 20 березня 2021, 14:11
Київ та Одещина офіційно стануть червоними з вівторка

Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій встановила з 23 березня "червоний" рівень епідемічної небезпеки на території міста Києва та Одеської області.

Джерело: міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов у Telegram

Дослівно: "Сьогодні відбулося позачергове засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

За результатами Державна комісія вирішила встановити:

- з 00 години 00 хвилин 23 березня 2021 р. "червоний" рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території міста Києва та застосувати на території міста Києва обмежувальні протиепідемічні заходи, передбачені для "червоного" рівня епідемічної небезпеки.

- з 00 години 00 хвилин 23 березня 2021 р. "червоний" рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території Одеської області та застосувати на території Одеської області обмежувальні протиепідемічні заходи, передбачені для "червоного" рівня епідемічної небезпеки".

 
 
 

Довідка: МОЗ щодня оновлює ознаки для визначення регіону із значним поширенням COVID-19. На підставі цих ознак, Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій раз на 7 днів приймає рішення про встановлення на території регіону або окремих адміністративно-територіальних одиниць регіону рівня епідемічної небезпеки "жовтий", "помаранчевий" або "червоний".

Рішення про послаблення "червоного", "помаранчевого" та "жовтого" рівня епідемічної небезпеки не може бути переглянуто раніше ніж через 14 днів з дня встановлення такого рівня епідемічної небезпеки.

Передісторія:

Українська правда

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Теми: КиївОдеська областькарантин
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