Київ та Одещина офіційно стануть "червоними" з вівторка
Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій встановила з 23 березня "червоний" рівень епідемічної небезпеки на території міста Києва та Одеської області.
Джерело: міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов у Telegram
Дослівно: "Сьогодні відбулося позачергове засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
За результатами Державна комісія вирішила встановити:
- з 00 години 00 хвилин 23 березня 2021 р. "червоний" рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території міста Києва та застосувати на території міста Києва обмежувальні протиепідемічні заходи, передбачені для "червоного" рівня епідемічної небезпеки.
- з 00 години 00 хвилин 23 березня 2021 р. "червоний" рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території Одеської області та застосувати на території Одеської області обмежувальні протиепідемічні заходи, передбачені для "червоного" рівня епідемічної небезпеки".
Довідка: МОЗ щодня оновлює ознаки для визначення регіону із значним поширенням COVID-19. На підставі цих ознак, Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій раз на 7 днів приймає рішення про встановлення на території регіону або окремих адміністративно-територіальних одиниць регіону рівня епідемічної небезпеки "жовтий", "помаранчевий" або "червоний".
Рішення про послаблення "червоного", "помаранчевого" та "жовтого" рівня епідемічної небезпеки не може бути переглянуто раніше ніж через 14 днів з дня встановлення такого рівня епідемічної небезпеки.
Передісторія:
- Мер Києва повідомив, що у столиці запроваджують суворий карантин з 20 березня до 9 квітня.
- Постійна комісія з питань ТЕБ та НС КМДА оприлюднила повний перелік заборон на цей період.
- За даними МОЗ, Київ потрапив до "червоної" зони за показниками поширення коронавірусу 19 березня, Одеська область - 20 березня.