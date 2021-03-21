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МОЗ оновив карантинні зони, Київщина стала "червоною"

Неділя, 21 березня 2021, 13:18
МОЗ оновив карантинні зони, Київщина стала червоною

Міністерство охорони здоров'я у неділю оновило поділ країни на карантинні зони, додавши Київську область до "червоних" регіонів, тепер їх сім.

Джерело: дані МОЗ

Деталі: Тепер у "червоній" зоні – Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Чернівецька, Одеська, Київська області та столиця.

У "помаранчевій" зоні опинилися 12 регіонів –  Вінницька, Дніпропетровська, Донецька, Луганська, Львівська, Миколаївська, Полтавська, Сумська, Тернопільська, Хмельницька, Черкаська, Чернігівська області.

Решта областей залишаються у "жовтій" зоні карантину.

 

Довідка: МОЗ щодня оновлює ознаки для визначення регіону із значним поширенням COVID-19. На підставі цих ознак, Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій раз на 7 днів приймає рішення про встановлення на території регіону або окремих адміністративно-територіальних одиниць регіону рівня епідемічної небезпеки "жовтий", "помаранчевий" або "червоний".

Нагадаємо:

  • 20 березня "червоний" рівень епідемічної небезпеки встановили у на території міста Києва та на Одещині.
  • Столичні чиновники вважають, що попри віднесення Києва до "червоної" зони, громадський транспорт у місті має працювати. Але остаточне рішення з цього питання буде прийняте 22 березня.

Українська правда
Теми: карантинКиївська областьепідеміяМОЗ
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