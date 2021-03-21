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Минздрав обновил карантинные зоны, Киевщина стала "красной"

Воскресенье, 21 марта 2021, 13:18
Минздрав обновил карантинные зоны, Киевщина стала красной

Министерство здравоохранения в воскресенье обновило разделение страны на карантинные зоны, добавив Киевскую область к "красным" регионам, теперь их семь.

Источник: данные Минздрава

Детали: Теперь в "красной" зоне - Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Черновицкая, Одесская, Киевская области и столица.

В "оранжевой" зоне оказались 12 регионов - Винницкая, Днепропетровская, Донецкая, Луганская, Львовская, Николаевская, Полтавская, Сумская, Тернопольская, Хмельницкая, Черкасская, Черниговская области.

Остальные области остаются в "желтой" зоне карантина.

 

Справка: Минздрав ежедневно обновляет признаки для определения региона с широким распространением COVID-19. На основании этих признаков Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций раз в 7 дней принимает решение об установлении на территории региона или отдельных административно-территориальных единиц региона уровня эпидемической опасности "желтый", "оранжевый" или "красный".

Напомним:

20 марта "красный" уровень эпидемической опасности установили на территории города Киева и Одесской области.

Столичные чиновники считают, что несмотря на отнесение Киева к "красной" зоне, общественный транспорт в городе должен работать. Но окончательное решение по этому вопросу будет принято 22 марта.

Украинская правда
Темы: карантинКиевская областьэпидемияМинздрав
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