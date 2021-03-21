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Біля Водяного стріляли з гранатометів, воїни ООС не постраждали

Неділя, 21 березня 2021, 17:59

У неділю на Донбасі зафіксовано два ворожих обстріли, українські військові не постраждали.

Джерело: вечірнє зведення ООС

Дослівно: "З початку цієї доби, 21 березня, було зафіксовано два ворожих обстріли позицій українських захисників в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", неподалік населеного пункту Водяне.

Окупанти здійснили обстріли наших позицій з гранатометів різних систем.

Бойових втрат серед особового складу Об’єднаних сил немає".

Українська правда
Теми: Об'єднані сили на Донбасі


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