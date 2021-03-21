Біля Водяного стріляли з гранатометів, воїни ООС не постраждали
Неділя, 21 березня 2021, 16:59
У неділю на Донбасі зафіксовано два ворожих обстріли, українські військові не постраждали.
Джерело: вечірнє зведення ООС
Дослівно: "З початку цієї доби, 21 березня, було зафіксовано два ворожих обстріли позицій українських захисників в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", неподалік населеного пункту Водяне.
Окупанти здійснили обстріли наших позицій з гранатометів різних систем.
Бойових втрат серед особового складу Об’єднаних сил немає".
Українська правда