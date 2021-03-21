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Возле Водяного стреляли из гранатометов, воины ООС не пострадали

Воскресенье, 21 марта 2021, 17:59

В воскресенье на Донбассе зафиксировано два вражеских обстрела, украинские военные не пострадали.

Источник: вечерняя сводка ООС

Дословно: "С начала этого периода, 21 марта, было зафиксировано два вражеских обстрела позиций украинских защитников в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", недалеко от населенного пункта Водяное.

Оккупанты провели обстрелы наших позиций из гранатометов различных систем.

Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил нет".

Украинская правда
Темы: Объединенные силы на Донбассе


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