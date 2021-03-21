Трамп готує власну соціальну мережу – радник
Неділя, 21 березня 2021, 20:39
Експрезидент США Дональд Трамп, чиї акаунти були заблоковані у Twitter і Facebook після нападу його прихильників на Капітолій, планує запустити свою власну соціальну платформу.
Джерело: один зі старших радників Трампа, прессекретар його кампанії 2020 року Джейсон Міллер у коментарі Fox News, передає Reuters
Деталі: За словами Міллера, Трамп знову увійде в простір соціальних мереж із новою власною платформою, яка "повністю змінить правила гри".
Він припустив, що це станеться через два-три місяці.
Передісторія:
- В ніч штурму Капітолію Twitter заблокував акаунт Трампа на 12 годин і попередив, що якщо він знову порушить правила платформи, профіль відключать назавжди.
- Пізніше Twitter назавжди заблокував акаунт Трампа.
- Популярний стрімінговий сервіс Twitch також назавжди заблокував акаунт Трампа, який він використовував для трансляцій мітингів.
- 7 січня Facebook та Instagram забанили Трампа до інавгурації Джо Байдена.
Українська правда