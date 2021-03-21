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Трамп готує власну соціальну мережу – радник

Неділя, 21 березня 2021, 20:39

Експрезидент США Дональд Трамп, чиї акаунти були заблоковані у Twitter і Facebook після нападу його прихильників на Капітолій, планує запустити свою власну соціальну платформу.

Джерело: один зі старших радників Трампа, прессекретар його кампанії 2020 року Джейсон Міллер у коментарі Fox News, передає Reuters

Деталі: За словами Міллера, Трамп знову увійде в простір соціальних мереж із новою власною платформою, яка "повністю змінить правила гри".

Він припустив, що це станеться через два-три місяці.

Передісторія: 

  • В ніч штурму Капітолію Twitter заблокував акаунт Трампа на 12 годин і попередив, що якщо він знову порушить правила платформи, профіль відключать назавжди.
  • Пізніше Twitter назавжди заблокував акаунт Трампа.
  • Популярний стрімінговий сервіс Twitch також назавжди заблокував акаунт Трампа, який він використовував для трансляцій мітингів.
  • 7 січня Facebook та Instagram забанили Трампа до інавгурації Джо Байдена.

Українська правда
Теми: Трампсоцмережі


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