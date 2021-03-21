Трамп готує власну соціальну мережу – радник

Експрезидент США Дональд Трамп, чиї акаунти були заблоковані у Twitter і Facebook після нападу його прихильників на Капітолій, планує запустити свою власну соціальну платформу.

Джерело: один зі старших радників Трампа, прессекретар його кампанії 2020 року Джейсон Міллер у коментарі Fox News, передає Reuters

Деталі: За словами Міллера, Трамп знову увійде в простір соціальних мереж із новою власною платформою, яка "повністю змінить правила гри".

Він припустив, що це станеться через два-три місяці.

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