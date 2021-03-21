Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Трамп готовит собственную социальную сеть – советник

Воскресенье, 21 марта 2021, 19:39
Трамп готовит собственную социальную сеть – советник

Экс-президент США Дональд Трамп, чьи аккаунты были заблокированы в Twitter и Facebook после нападения его сторонников на Капитолий, планирует запустить свою собственную социальную платформу.

Источник: один из старших советников Трампа, пресс-секретарь его кампании 2020 года Джейсон Миллер в комментарии Fox News, передает Reuters

Детали: По словам Миллера, Трамп снова войдет в пространство социальных сетей с новой собственной платформой, которая "полностью изменит правила игры".

Он предположил, что это произойдет через два-три месяца.

Предыстория:

  • В ночь штурма Капитолия Twitter заблокировал аккаунт Трампа на 12 часов и предупредил, что если он снова нарушит правила платформы, профиль отключат навсегда.
  • Позже Twitter навсегда заблокировал аккаунт Трампа.
  • Популярный стриминговый сервис Twitch также навсегда заблокировал аккаунт Трампа, который он использовал для трансляций митингов, сообщает Reuters.
  • 7 января Facebook и Instagram забанили Трампа до инаугурации Джо Байдена.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: Трампсоцсети
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

картаПогода до 29 декабря: в Украине потеплеет до +10, но местами будет дождик

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Все новости...
Трамп
Александр Виндман: Если выберут Трампа, поддержки США не будет. Украине лучше победить раньше
Зеленский: Байден мог бы закончить войну ценой Украины и за 5 минут, но мы бы не согласились
Украине, возможно, придется отдать часть территории, чтобы остановить войну – Трамп
Последние новости
14:52
Четыре крупных автопроизводителя объединились в новый альянс
14:42
В НБУ видят условия для дополнительного снижения учетной ставки в 2024 году
14:39
В ОП говорят, что в "гарантиях безопасности" Украины не будет слова "заверения"
14:33
В Германии пьяный "Санта-Клаус" врезался в дом, развозя подарки
14:30
В Украине до сих пор есть более 8 тысяч церквей Московского патриархата – Опендатабот
14:21
картаПогода до 29 декабря: в Украине потеплеет до +10, но местами будет дождик
14:10
На фронте погиб актер Богдан Колесник
13:57
Украина по просьбе Польши приняла избыток электроэнергии
13:52
На колокольне Киево-Печерской лавры впервые прозвучал "Щедрик"
13:40
В Кабмине заявили о выполнении одного из условий МВФ в инвестиционной сфере
Все новости...
Реклама: