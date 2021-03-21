Трамп готовит собственную социальную сеть – советник
Воскресенье, 21 марта 2021, 20:39
Экс-президент США Дональд Трамп, чьи аккаунты были заблокированы в Twitter и Facebook после нападения его сторонников на Капитолий, планирует запустить свою собственную социальную платформу.
Источник: один из старших советников Трампа, пресс-секретарь его кампании 2020 года Джейсон Миллер в комментарии Fox News, передает Reuters
Детали: По словам Миллера, Трамп снова войдет в пространство социальных сетей с новой собственной платформой, которая "полностью изменит правила игры".
Он предположил, что это произойдет через два-три месяца.
Предыстория:
- В ночь штурма Капитолия Twitter заблокировал аккаунт Трампа на 12 часов и предупредил, что если он снова нарушит правила платформы, профиль отключат навсегда.
- Позже Twitter навсегда заблокировал аккаунт Трампа.
- Популярный стриминговый сервис Twitch также навсегда заблокировал аккаунт Трампа, который он использовал для трансляций митингов, сообщает Reuters.
- 7 января Facebook и Instagram забанили Трампа до инаугурации Джо Байдена.
Украинская правда