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Трамп готовит собственную социальную сеть – советник

Воскресенье, 21 марта 2021, 20:39

Экс-президент США Дональд Трамп, чьи аккаунты были заблокированы в Twitter и Facebook после нападения его сторонников на Капитолий, планирует запустить свою собственную социальную платформу.

Источник: один из старших советников Трампа, пресс-секретарь его кампании 2020 года Джейсон Миллер в комментарии Fox News, передает Reuters

Детали: По словам Миллера, Трамп снова войдет в пространство социальных сетей с новой собственной платформой, которая "полностью изменит правила игры".

Он предположил, что это произойдет через два-три месяца.

Предыстория:

  • В ночь штурма Капитолия Twitter заблокировал аккаунт Трампа на 12 часов и предупредил, что если он снова нарушит правила платформы, профиль отключат навсегда.
  • Позже Twitter навсегда заблокировал аккаунт Трампа.
  • Популярный стриминговый сервис Twitch также навсегда заблокировал аккаунт Трампа, который он использовал для трансляций митингов, сообщает Reuters.
  • 7 января Facebook и Instagram забанили Трампа до инаугурации Джо Байдена.

Украинская правда
Темы: Трампсоцсети


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