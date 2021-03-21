Трамп готовит собственную социальную сеть – советник

Экс-президент США Дональд Трамп, чьи аккаунты были заблокированы в Twitter и Facebook после нападения его сторонников на Капитолий, планирует запустить свою собственную социальную платформу.

Источник: один из старших советников Трампа, пресс-секретарь его кампании 2020 года Джейсон Миллер в комментарии Fox News, передает Reuters

Детали: По словам Миллера, Трамп снова войдет в пространство социальных сетей с новой собственной платформой, которая "полностью изменит правила игры".

Он предположил, что это произойдет через два-три месяца.

Предыстория: