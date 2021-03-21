Загострення на Донбасі не вплине критично на переговори – Мендель

В Офісі президента сподіваються, що загострення на Донбасі не вплине критично на переговорний процес щодо режиму припинення вогню.

Джерело: прессекретарка президента Юлія Мендель у першому випуску програми "Взгляд с Банковой" телеканалу "Дом"

Пряма мова: "Ми розуміємо, що кількість обстрілів збільшилася. На це є низка і політичних, і економічних причин. В цілому на переговорний процес щодо глобального і всеосяжного режиму припинення вогню, ми сподіваємося, це критично впливати не буде.

Можливості для подальшого збереження перемир'я, безумовно, є. І ми їх будемо використовувати".

"Сильний не той, хто може воювати. Сильний той, хто може зупинити жахи війни. Тому Україна вибирає форму діалогу".

Деталі: Мендель нагадала, що президент Володимир Зеленський за менш ніж два роки свого президентства побував на Донбасі 20 разів.

Вона також навела дані ОБСЄ, згідно з якими за п'ять тижнів до початку перемир'я (до 27 липня) було зафіксовано понад 18 тисяч порушень режиму припинення вогню, а за сім тижнів після — понад тисячу.

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