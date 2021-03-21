Обострение на Донбассе не повлияет критически на переговоры – Мендель

В Офисе президента надеются, что обострение на Донбассе не повлияет критически на переговорный процесс о режиме прекращения огня.

Источник: пресс-секретарь президента Юлия Мендель в первом выпуске программы "Взгляд с Банковой" телеканала "Дом"

Прямая речь: "Мы понимаем, что количество обстрелов увеличилось. На это есть ряд и политических, и экономических причин. В целом на переговорный процесс по глобальному и всеобъемлющему режиму прекращения огня, мы надеемся, это критически влиять не будет.

Возможности для дальнейшего сохранения перемирия, безусловно, есть. И мы их будем использовать".

"Сильный не тот, кто может воевать. Сильный тот, кто может остановить ужасы войны. Поэтому Украина выбирает форму диалога".

Детали: Мендель напомнила, что президент Владимир Зеленский за менее чем два года своего президентства побывал на Донбассе 20 раз.

Она также привела данные ОБСЕ, согласно которым за пять недель до начала перемирия (до 27 июля) было зафиксировано более 18 тысяч нарушений режима прекращения огня, а за семь недель после – более тысячи.

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