Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Обострение на Донбассе не повлияет критически на переговоры – Мендель

Воскресенье, 21 марта 2021, 21:46

В Офисе президента надеются, что обострение на Донбассе не повлияет критически на переговорный процесс о режиме прекращения огня.

Источник: пресс-секретарь президента Юлия Мендель в первом выпуске программы "Взгляд с Банковой" телеканала "Дом"

Прямая речь: "Мы понимаем, что количество обстрелов увеличилось. На это есть ряд и политических, и экономических причин. В целом на переговорный процесс по глобальному и всеобъемлющему режиму прекращения огня, мы надеемся, это критически влиять не будет.

Возможности для дальнейшего сохранения перемирия, безусловно, есть. И мы их будем использовать".

"Сильный не тот, кто может воевать. Сильный тот, кто может остановить ужасы войны. Поэтому Украина выбирает форму диалога".

Детали: Мендель напомнила, что президент Владимир Зеленский за менее чем два года своего президентства побывал на Донбассе 20 раз.

Она также привела данные ОБСЕ, согласно которым за пять недель до начала перемирия (до 27 июля) было зафиксировано более 18 тысяч нарушений режима прекращения огня, а за семь недель после – более тысячи.

Предыстория:

  • 15 марта телеканал "Дом" сообщил о старте "еженедельного ТВ-шоу "Взгляд с Банковой с Юлией Мендель". Тогда на канале заявили, что это авторский проект пресс-секретаря президента Украины.
  • Позже канал заявил, что программа будет называться не "Взгляд с Банковой с Юлией Мендель", а "Взгляд с Банковой" и "главными действующими лицами выступают стейкхолдеры, связанные с Офисом президента".

Темы: Офис президентаДонбасс


powered by lun.ua
Главное сегодня

видеоМВД обнародовало имена тех, кого хочет наказать за изуродованный Офис президента

В "красных" зонах Кабмин запретил ходить по паркам и улицам без масок

видеоУволен полицейский, избивший женщину в супермаркете Киева

В России экипаж бомбардировщика погиб из-за ошибочно сработавшей катапульты

Киевского стоматолога подозревают в разбое, мошенничестве и покушении на убийство

"Ракета" уходит от погони": в МВД напомнили мопедистам о регистрации

Все новости...
Офис президента
"Слуги" инициируют заседание Рады из-за вандализма под ОП
Организатор митинга под ОП предупредил Зеленского: "Это была первая демонстративная акция"
В Офисе президента считают убытки из-за погрома здания протестующими
Последние новости
15:45
Высадку и посадку на поезда в Киеве не будут ограничивать
15:36
Мининфраструктуры обсуждает с грузинской компанией концессию порта "Измаил"
15:36
Погром на Банковой: задержанного Сорда отправили под домашний арест
15:12
ДТП в Польше: водителю украинского автобуса грозит до 5 лет тюрьмы
15:02
Сторонники Навального собирают в России полумиллионный митинг
14:49
Маск уверяет, что SpaceX высадит на Марсе свои ракеты задолго до 2030 года
14:45
В МИД РФ возмутились "антироссийской шпиономании" в Болгарии
14:39
видеоМВД обнародовало имена тех, кого хочет наказать за изуродованный Офис президента
14:34
Антимонопольщики продолжат рассмотрение дела по сговора АЗС группы "Приват"
14:18
Благотворительный "Пробег под каштанами-2021" состоится в двух форматах
Все новости...