Єврокомісар: Євросоюзу не потрібна російська вакцина

Єврокомісар з внутрішнього ринку Тьєррі Бретон заявив, що Євросоюз не потребує російської вакцини "Спутник V" проти COVID-19.

Джерело: Reuters з посиланням на слова Бретона телеканалу TF1

Деталі: Раніше Бретон похвалив "Спутник V" і виступив за те, щоб блок допоміг Росії налагодити його виробництво у ЄС.

Зазначається, що Бретон повторив коментар про те, що ЄС повинен допомогти Росії у виробництві вакцини, якщо це необхідно, але пріоритет слід надати європейцям.

Пряма мова Бретона: "Сьогодні ми точно маємо можливість доставити від 300 до 350 мільйонів доз до кінця червня, а отже до 14 липня ... у нас є можливість досягти імунітету на всьому континенті".

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