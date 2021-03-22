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Єврокомісар: Євросоюзу не потрібна російська вакцина

Понеділок, 22 березня 2021, 00:17
Єврокомісар: Євросоюзу не потрібна російська вакцина
FINANCIAL TIMES

Єврокомісар з внутрішнього ринку Тьєррі Бретон заявив, що Євросоюз не потребує російської вакцини "Спутник V" проти COVID-19.

Джерело: Reuters з посиланням на слова Бретона телеканалу TF1

Деталі: Раніше Бретон похвалив "Спутник V" і виступив за те, щоб блок допоміг Росії налагодити його виробництво у ЄС.

Зазначається, що Бретон повторив коментар про те, що ЄС повинен допомогти Росії у виробництві вакцини, якщо це необхідно, але пріоритет слід надати європейцям.

Пряма мова Бретона: "Сьогодні ми точно маємо можливість доставити від 300 до 350 мільйонів доз до кінця червня, а отже до 14 липня ... у нас є можливість досягти імунітету на всьому континенті".

Нагадаємо:

  • За словами президента РФ Володимира Путіна, рівень захисту, який дає вакцина "Спутник V", сягає 97%, однак сам Путін досі не зробив нею щеплення.
  • Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн здивувалася, що Росія пропонує низці країн "Спутник V" в той час, коли в самої недостатній прогрес у вакцинації власного народу.
  • Європейське агентство лікарських засобів (ЕМА) може схвалити "Спутник V" не раніше травня.

"Українська правда" у Threads

Теми: вакцинаціяЄСРосіякоронавірусCovid-2019
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