Єврокомісар: Євросоюзу не потрібна російська вакцина
Понеділок, 22 березня 2021, 01:17
Єврокомісар з внутрішнього ринку Тьєррі Бретон заявив, що Євросоюз не потребує російської вакцини "Спутник V" проти COVID-19.
Джерело: Reuters з посиланням на слова Бретона телеканалу TF1
Деталі: Раніше Бретон похвалив "Спутник V" і виступив за те, щоб блок допоміг Росії налагодити його виробництво у ЄС.
Зазначається, що Бретон повторив коментар про те, що ЄС повинен допомогти Росії у виробництві вакцини, якщо це необхідно, але пріоритет слід надати європейцям.
Пряма мова Бретона: "Сьогодні ми точно маємо можливість доставити від 300 до 350 мільйонів доз до кінця червня, а отже до 14 липня ... у нас є можливість досягти імунітету на всьому континенті".
Нагадаємо:
- За словами президента РФ Володимира Путіна, рівень захисту, який дає вакцина "Спутник V", сягає 97%, однак сам Путін досі не зробив нею щеплення.
- Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн здивувалася, що Росія пропонує низці країн "Спутник V" в той час, коли в самої недостатній прогрес у вакцинації власного народу.
- Європейське агентство лікарських засобів (ЕМА) може схвалити "Спутник V" не раніше травня.