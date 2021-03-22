Еврокомиссар: Евросоюзу не нужна российская вакцина
Понедельник, 22 марта 2021, 00:17
Еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон заявил, что Евросоюз не нуждается в российской вакцине "Спутник V" против COVID-19.
Источник: Reuters со ссылкой на слова Бретона телеканалу TF1
Детали: Раньше Бретон похвалил "Спутник V" и выступил за то, чтобы блок помог России наладить его производство в ЕС.
Отмечается, что Бретон повторил комментарий о том, что ЕС должен помочь России в производстве вакцины, если это необходимо, но приоритет следует предоставить европейцам.
Прямая речь Бретона: "Сегодня мы точно имеем возможность доставить от 300 до 350 млн доз до конца июня, а значит до 14 июля... у нас есть возможность достичь иммунитета на всем континенте".
Напомним:
- По словам президента РФ Владимира Путина, уровень защиты, который дает вакцина "Спутник V", достигает 97%, однако сам Путин до сих пор не сделал прививки.
- Президентка Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен удивилась, что Россия предлагает ряду стран "Спутник V" в то время, когда у самой недостаточный прогресс в вакцинации собственного народа.
- Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) может одобрить "Спутник V" не раньше мая.