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"Красных" зон по Украине уже 8: в список попала Сумская область

Понедельник, 22 марта 2021, 11:17

По состоянию на 22 марта в Украине 7 областей и столица Киев попали в "красную" зону по показателям распространения коронавируса.

Источник: данные Минздрава

Детали: Сейчас в "красной" зоне - Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Черновицкая, Сумская, Одесская области и столица Киев.

В "оранжевой" зоне оказались 11 регионов - Винницкая, Днепропетровская, Донецкая, Луганская, Львовская, Николаевская, Полтавская, Тернопольская, Хмельницкая, Черкасская, Черниговская области.

Остальные области остаются в "желтой" зоне карантина.

 

Справка: Минздрав ежедневно обновляет признаки для определения региона с широким распространением COVID-19. На основании этих признаков Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций раз в 7 дней принимает решение об установлении на территории региона или отдельных административно-территориальных единиц региона уровня эпидемической опасности "желтый", "оранжевый" или "красный".

Напомним:

  • 20 марта "красный" уровень эпидемической опасности установили на территории города Киева и Одесской области.
  • Столичные чиновники считают, что несмотря на отнесение Киева к "красной" зоне, общественный транспорт в городе должен работать. Но окончательное решение по этому вопросу будет принято 22 марта.

Украинская правда
Темы: коронавирусCovid-2019карантинУкраина


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