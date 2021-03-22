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Міністерства й органи влади у Києві переводять на дистанційку 

Понеділок, 22 березня 2021, 12:52
МОЗ

Міністерствам та іншим органам виконавчої влади, розташованим у Києві, рекомендовано на три тижні посиленого карантину максимально перевести працівників на віддалений режим роботи.

Джерело: міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов у Telegram

Пряма мова: "20 березня Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій прийняла рішення, що з 00 годин 00 хвилин 23 березня місто Київ переходить до "червоної" зони. 

У зв’язку з цим сьогодні під час позачергового засідання Кабінету міністрів було прийнято протокольне доручення щодо рекомендації міністерствам та іншим органам виконавчої влади, які розміщені на території міста Києва, перевести роботу максимальної кількості працівників на віддалений режим роботи".

Передісторія:

  • Із 20 березня до 9 квітня в Києві посилено карантин через погіршення епідемічної ситуації.
  • Столичні чиновники вважають, що попри віднесення Києва до "червоної" зони, громадський транспорт у місті має працювати. Але остаточне рішення буде прийняте 22 березня.

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Теми: КиївкарантинКабінет міністрів


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