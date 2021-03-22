Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Міністерства й органи влади у Києві переводять на дистанційку 

Понеділок, 22 березня 2021, 11:52
Міністерства й органи влади у Києві переводять на дистанційку 
МОЗ

Міністерствам та іншим органам виконавчої влади, розташованим у Києві, рекомендовано на три тижні посиленого карантину максимально перевести працівників на віддалений режим роботи.

Джерело: міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов у Telegram

Пряма мова: "20 березня Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій прийняла рішення, що з 00 годин 00 хвилин 23 березня місто Київ переходить до "червоної" зони. 

У зв’язку з цим сьогодні під час позачергового засідання Кабінету міністрів було прийнято протокольне доручення щодо рекомендації міністерствам та іншим органам виконавчої влади, які розміщені на території міста Києва, перевести роботу максимальної кількості працівників на віддалений режим роботи".

Передісторія:

  • Із 20 березня до 9 квітня в Києві посилено карантин через погіршення епідемічної ситуації.
  • Столичні чиновники вважають, що попри віднесення Києва до "червоної" зони, громадський транспорт у місті має працювати. Але остаточне рішення буде прийняте 22 березня.

Знати більше: COVID-19 в Україні та в світі – динаміка пандемії в інфографіці "Української правди"

Повільні темпи щеплення та надлишкові дози: інтерв'ю Віктора Ляшка про вакцинацію проти COVID-19 в Україні

"Українська правда" в Threads

Теми: КиївкарантинКабінет міністрів
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

40% українських компаній вважають, що війна закінчиться у 2025 році – опитування

ЄС готує транш у 1,5 млрд євро для України "найближчими днями"

відеоДепутат сільради на Закарпатті міг кинути гранати через суперечку про надбавки голові

МЗС про €50 млрд ЄС для України: Принципове рішення досягнуто

"Не єдина брехня Путіна": у ГУР озвучили свої дані про кількість російських солдатів в Україні

Усі новини...
Київ
Лукашенко заявив, що готовий прихистити ченців УПЦ МП із Києво-Печерської лаври
Адвокат загиблого Гуменюка не вірить, що той сам себе підірвав
Вибухи в Шевченківському суді: поліція показала кадри спецоперації
Останні новини
18:59
Через російський обстріл Нікополя постраждали бабуся з внучкою
18:58
У Росії почалося уповільнення YouTube
18:36
ТОК-ШОУ УП: Історичне рішення ЄС. Турне Зеленського. Ракетний терор РФ. Відкриті декларації
18:35
Ексглаву МВФ Рато судитимуть за ухилення від сплати податків: йому загрожує до 83 років в'язниці
18:34
фотоУ Португалії знайшли рідкісного павука, якого не бачили 92 роки
18:33
відеоУ російському Курську лунають вибухи, губернатор повідомляє про БпЛА
18:30
Польські перевізники добилися через суд дозволу відновити блокаду на кордоні
18:13
CNN: За президентства Трампа з Білого дому зник секретний звіт про втручання Росії у вибори
18:12
У Кропивницькому районі працювала ППО, збили ворожу ракету
18:10
Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони
Усі новини...
Реклама: