Министерства и органы власти в Киеве переводят на дистанционку

Министерствам и другим органам исполнительной власти, расположенным в Киеве, рекомендуется на три недели усиленного карантина максимально перевести работников на удаленный режим работы.

Источник: министр Кабинета министров Олег Немчинов в Telegram

Прямая речь: "20 марта Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приняла решение, что с 00 часов 00 минут 23 марта город Киев переходит в "красную" зону.

В связи с этим сегодня во время внеочередного заседания Кабинета министров было принято протокольное поручение по рекомендации министерствам и другим органам исполнительной власти, расположенным на территории города Киева, перевести работу максимального количества работников на удаленный режим работы".

Предыстория:

С 20 марта по 9 апреля в Киеве ужесточили карантин из-за ухудшения эпидемической ситуации.

Столичные чиновники считают, что несмотря на отнесение Киева к "красной" зоне, общественный транспорт в городе должен работать. Но окончательное решение будет принято 22 марта.

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