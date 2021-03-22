Прихильники Стерненка готують нову акцію на Банковій
Сергій Стерненко анонсував ще одну акцію протесту під Офісом президента у Києві.
Джерело: його сторінка у Facebook
Пряма мова: "Наша наступна зустріч – в день апеляції. Київ, Банкова, Офіс Президента. Дата буде відома незабаром. Готуймося".
Деталі: Йдеться про судовий розгляд апеляції на вирок Стерненку про 7 років ув'язнення.
Стерненко подякував своїм прихильникам за минулий пікет, під час якого 20 березня повибивали шибки і обмалювали фасад офісу Зеленського.
"Дякуємо вам, що ви прийшли у суботу. Тільки сміливі можуть зламати систему. Це була чудова мирна акція – під Офісом президента не було жодного постраждалого і жодної сутички", - написав він.
Стерненко повідомив, що стосовно затриманого після акції ветерана 93 ОМБр Влада Сорда "ми допомагаємо та уважно слідкуємо, своїх не кидають".
Він також нагадав вимоги пікетувальників:
- звільнення Стерненка;
- звільнення підозрюваного у вбивстві журналіста Павла Шеремета Андрія Антоненка та "інших політв’язнів";
- накладення санкцій РНБО на ексзаступника голови АП Януковича Андрія Портнова;
- відставка генпрокурорки Ірини Венедіктової;
- відставка міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.
Зараз комунальники чистять фасад від фарби.
Передісторія: У суботу ввечері на Банковій під час акції на підтримку ув'язненого Сергія Стерненка мітингувальники розбили вікна Офісу президента, розписали стіни фарбою і закидали будівлю димовими шашками.
У МВС зазначили, що правоохоронці свідомо не втручалися в події, пізніше поліція відкрила кримінальне провадження за статтею "хуліганство". Одного з учасників акції затримали.
Пошкодження будівлі Офісу президента оцінюються у 2 млн гривень.