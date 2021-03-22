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Прихильники Стерненка готують нову акцію на Банковій

Понеділок, 22 березня 2021, 15:14

Сергій Стерненко анонсував ще одну акцію протесту під Офісом президента у Києві.

Джерело: його сторінка у Facebook

Пряма мова: "Наша наступна зустріч – в день апеляції. Київ, Банкова, Офіс Президента. Дата буде відома незабаром. Готуймося".

Деталі: Йдеться про судовий розгляд апеляції на вирок Стерненку про 7 років ув'язнення.

Стерненко подякував своїм прихильникам за минулий пікет, під час якого 20 березня повибивали шибки і обмалювали фасад офісу Зеленського.

 
Фасад ОП після пікету прихильників Стерненка
Фото: Ельдар Сарахман, УП

"Дякуємо вам, що ви прийшли у суботу. Тільки сміливі можуть зламати систему. Це була чудова мирна акція – під Офісом президента не було жодного постраждалого і жодної сутички", - написав він.

Стерненко повідомив, що стосовно затриманого після акції ветерана 93 ОМБр Влада Сорда "ми допомагаємо та уважно слідкуємо, своїх не кидають".

 
Фото: Ельдар Сарахман, УП

Він також нагадав вимоги пікетувальників:

  • звільнення Стерненка;
  • звільнення підозрюваного у вбивстві журналіста Павла Шеремета Андрія Антоненка та "інших політв’язнів";
  • накладення санкцій РНБО на ексзаступника голови АП Януковича Андрія Портнова;
  • відставка генпрокурорки Ірини Венедіктової;
  • відставка міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

Зараз комунальники чистять фасад від фарби.

 
Фото: Ельдар Сарахман, УП
 

Передісторія: У суботу ввечері на Банковій під час акції на підтримку ув'язненого Сергія Стерненка мітингувальники розбили вікна Офісу президента, розписали стіни фарбою і закидали будівлю димовими шашками.

У МВС зазначили, що правоохоронці свідомо не втручалися в події, пізніше поліція відкрила кримінальне провадження за статтею "хуліганство". Одного з учасників акції затримали.

Пошкодження будівлі Офісу президента оцінюються у 2 млн гривень.

Українська правда
Теми: СтерненкоОфіс президентаакції


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