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В Офісі президента рахують збитки через погром будівлі учасниками протесту

Неділя, 21 березня 2021, 11:29
В Офісі президента рахують збитки через погром будівлі учасниками протесту
Фото Ельдара Сарахмана, УП

Пошкодження будівлі ОП оцінюються у 2 млн гривень, впродовж 72 годин треба змити фарбу, якою залили стіни під час мітингу на підтримку Сергія Стерненка.

Джерело: пресслужба Офісу президента

Деталі: Українській правді повідомили в ОП, що за попередніми оцінками, пошкодження будівлі на Банковій оцінюються приблизно у 2 мільйони гривень.

Наразі фахівці уточнюють обсяг збитків через 1 розбите та 14 залитих фарбою вікон на першому поверсі, пошкодження кількох дверей, спалене вікно другого поверху та займання на горищі через потрапляння феєрверків.  

Фасад від першого до третього під'їзду у кілька шарів розписаний різнокольоровими написами "Волю Стерненку", "Аваков чорт" та "ACAB". В ОП наголошують, що цим завдано значної шкоди зовнішньому вигляду будівлі.

Також ввечері напередодні всі поверхи ОП були заповнені димом.

Прибиральні роботи почнуть вже в неділю, але триватимуть вони більше одного дня. Хімічна обробка поверхонь запланована на понеділок. Вікно, аби замінити розбите, замовлять наступного тижня.

Дослівно: "Якщо не розпочати змивання фарби впродовж 72 годин, вона в'їсться в граніт, і тоді суми збитків будуть зовсім іншими".

Нагадаємо:

  • Увечері 20 березня на Банковій під час акції на підтримку ув'язненого Сергія Стерненка мітингувальники розбили вікна Офісу президента, залили стіни фарбою і намагалися підпалити будівлю.
  • В МВС зазначили, що правоохоронці свідомо не заважали учасникам акції на Банковій.
  • Поліція розпочала кримінальне провадження за фактом подій на акції. Подію кваліфікували як хуліганство.
  • 21 березня прохід до будівлі Офісу президента перекрили правоохоронці.

Українська правда

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Теми: Офіс президентамітингиСтерненко
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