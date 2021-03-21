В Офісі президента рахують збитки через погром будівлі учасниками протесту
Пошкодження будівлі ОП оцінюються у 2 млн гривень, впродовж 72 годин треба змити фарбу, якою залили стіни під час мітингу на підтримку Сергія Стерненка.
Джерело: пресслужба Офісу президента
Деталі: Українській правді повідомили в ОП, що за попередніми оцінками, пошкодження будівлі на Банковій оцінюються приблизно у 2 мільйони гривень.
Наразі фахівці уточнюють обсяг збитків через 1 розбите та 14 залитих фарбою вікон на першому поверсі, пошкодження кількох дверей, спалене вікно другого поверху та займання на горищі через потрапляння феєрверків.
Фасад від першого до третього під'їзду у кілька шарів розписаний різнокольоровими написами "Волю Стерненку", "Аваков чорт" та "ACAB". В ОП наголошують, що цим завдано значної шкоди зовнішньому вигляду будівлі.
Також ввечері напередодні всі поверхи ОП були заповнені димом.
Прибиральні роботи почнуть вже в неділю, але триватимуть вони більше одного дня. Хімічна обробка поверхонь запланована на понеділок. Вікно, аби замінити розбите, замовлять наступного тижня.
Дослівно: "Якщо не розпочати змивання фарби впродовж 72 годин, вона в'їсться в граніт, і тоді суми збитків будуть зовсім іншими".
Нагадаємо:
- Увечері 20 березня на Банковій під час акції на підтримку ув'язненого Сергія Стерненка мітингувальники розбили вікна Офісу президента, залили стіни фарбою і намагалися підпалити будівлю.
- В МВС зазначили, що правоохоронці свідомо не заважали учасникам акції на Банковій.
- Поліція розпочала кримінальне провадження за фактом подій на акції. Подію кваліфікували як хуліганство.
- 21 березня прохід до будівлі Офісу президента перекрили правоохоронці.