В Офісі президента рахують збитки через погром будівлі учасниками протесту

Пошкодження будівлі ОП оцінюються у 2 млн гривень, впродовж 72 годин треба змити фарбу, якою залили стіни під час мітингу на підтримку Сергія Стерненка.

Джерело: пресслужба Офісу президента

Деталі: Українській правді повідомили в ОП, що за попередніми оцінками, пошкодження будівлі на Банковій оцінюються приблизно у 2 мільйони гривень.

Наразі фахівці уточнюють обсяг збитків через 1 розбите та 14 залитих фарбою вікон на першому поверсі, пошкодження кількох дверей, спалене вікно другого поверху та займання на горищі через потрапляння феєрверків.

Фасад від першого до третього під'їзду у кілька шарів розписаний різнокольоровими написами "Волю Стерненку", "Аваков чорт" та "ACAB". В ОП наголошують, що цим завдано значної шкоди зовнішньому вигляду будівлі.

Також ввечері напередодні всі поверхи ОП були заповнені димом.

Прибиральні роботи почнуть вже в неділю, але триватимуть вони більше одного дня. Хімічна обробка поверхонь запланована на понеділок. Вікно, аби замінити розбите, замовлять наступного тижня.

Дослівно: "Якщо не розпочати змивання фарби впродовж 72 годин, вона в'їсться в граніт, і тоді суми збитків будуть зовсім іншими".

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