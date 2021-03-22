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Сторонники Стерненка готовят новую акцию на Банковой

Понедельник, 22 марта 2021, 15:14

Сергей Стерненко анонсировал еще одну акцию протеста под Офисом президента в Киеве.

Источник: его страница в Facebook

Прямая речь: "Наша следующая встреча - в день апелляции. Киев, Банковая, Офис президента. Дата будет известна в скором времени. Готовимся".

Детали: Речь идет о судебном разбирательстве по апелляции на приговор Стерненко, которым его посадили на 7 лет.

Стерненко поблагодарил своих сторонников за прошлый пикет, во время которого 20 марта разбили стекла и обрисовали фасад офиса Зеленского.

 
Фасад ОП после пикета сторонников Стерненко
Фото: Эльдар Сарахман, УП

"Спасибо, что вы пришли в субботу. Только смелые могут сломать систему. Это была замечательная мирная акция - под Офисом президента не было ни одного пострадавшего и ни одной стычки", - написал он.

Стерненко сообщил, что в отношении задержанного после акции ветерана 93 ОМБр Влада Сорда "мы помогаем и внимательно следим, своих не бросают".

 
Фото: Эльдар Сарахман, УП

Он также напомнил требования пикетчиков:

  • освобождение Стерненко;
  • освобождение подозреваемого в убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко и "других политзаключенных";
  • наложение санкций СНБО на экс-заместителя главы АП Януковича Андрея Портнова;
  • отставка генпрокурора Ирины Венедиктов;
  • отставка министра внутренних дел Арсена Авакова.

Сейчас коммунальщики чистят фасад от краски.

 
Фото: Эльдар Сарахман, УП
 
Фото: Эльдар Сарахман, УП

Предыстория: В субботу вечером на Банковой во время акции в поддержку заключенного Сергея Стерненко митингующие разбили окна Офиса президента, расписали стены краской и забросали здание дымовыми шашками.

В МВД отметили, что правоохранители сознательно не вмешивались в события, позже полиция открыла уголовное производство по статье "хулиганство". Одного из участников акции задержали.

Повреждения здания Офиса президента оцениваются в 2 млн гривен.

Украинская правда
Темы: СтерненкоОфис президентаакции


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