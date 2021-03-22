Сторонники Стерненка готовят новую акцию на Банковой

Сергей Стерненко анонсировал еще одну акцию протеста под Офисом президента в Киеве.

Источник: его страница в Facebook

Прямая речь: "Наша следующая встреча - в день апелляции. Киев, Банковая, Офис президента. Дата будет известна в скором времени. Готовимся".

Детали: Речь идет о судебном разбирательстве по апелляции на приговор Стерненко, которым его посадили на 7 лет.

Стерненко поблагодарил своих сторонников за прошлый пикет, во время которого 20 марта разбили стекла и обрисовали фасад офиса Зеленского.

Фасад ОП после пикета сторонников Стерненко Фото: Эльдар Сарахман, УП

"Спасибо, что вы пришли в субботу. Только смелые могут сломать систему. Это была замечательная мирная акция - под Офисом президента не было ни одного пострадавшего и ни одной стычки", - написал он.

Стерненко сообщил, что в отношении задержанного после акции ветерана 93 ОМБр Влада Сорда "мы помогаем и внимательно следим, своих не бросают".

Фото: Эльдар Сарахман, УП

Он также напомнил требования пикетчиков:

освобождение Стерненко;

освобождение подозреваемого в убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко и "других политзаключенных";

наложение санкций СНБО на экс-заместителя главы АП Януковича Андрея Портнова;

отставка генпрокурора Ирины Венедиктов;

отставка министра внутренних дел Арсена Авакова.

Сейчас коммунальщики чистят фасад от краски.

Фото: Эльдар Сарахман, УП

Фото: Эльдар Сарахман, УП

Предыстория: В субботу вечером на Банковой во время акции в поддержку заключенного Сергея Стерненко митингующие разбили окна Офиса президента, расписали стены краской и забросали здание дымовыми шашками.

В МВД отметили, что правоохранители сознательно не вмешивались в события, позже полиция открыла уголовное производство по статье "хулиганство". Одного из участников акции задержали.

Повреждения здания Офиса президента оцениваются в 2 млн гривен.