Сторонники Стерненка готовят новую акцию на Банковой
Сергей Стерненко анонсировал еще одну акцию протеста под Офисом президента в Киеве.
Источник: его страница в Facebook
Прямая речь: "Наша следующая встреча - в день апелляции. Киев, Банковая, Офис президента. Дата будет известна в скором времени. Готовимся".
Детали: Речь идет о судебном разбирательстве по апелляции на приговор Стерненко, которым его посадили на 7 лет.
Стерненко поблагодарил своих сторонников за прошлый пикет, во время которого 20 марта разбили стекла и обрисовали фасад офиса Зеленского.
"Спасибо, что вы пришли в субботу. Только смелые могут сломать систему. Это была замечательная мирная акция - под Офисом президента не было ни одного пострадавшего и ни одной стычки", - написал он.
Стерненко сообщил, что в отношении задержанного после акции ветерана 93 ОМБр Влада Сорда "мы помогаем и внимательно следим, своих не бросают".
Он также напомнил требования пикетчиков:
- освобождение Стерненко;
- освобождение подозреваемого в убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко и "других политзаключенных";
- наложение санкций СНБО на экс-заместителя главы АП Януковича Андрея Портнова;
- отставка генпрокурора Ирины Венедиктов;
- отставка министра внутренних дел Арсена Авакова.
Сейчас коммунальщики чистят фасад от краски.
Предыстория: В субботу вечером на Банковой во время акции в поддержку заключенного Сергея Стерненко митингующие разбили окна Офиса президента, расписали стены краской и забросали здание дымовыми шашками.
В МВД отметили, что правоохранители сознательно не вмешивались в события, позже полиция открыла уголовное производство по статье "хулиганство". Одного из участников акции задержали.
Повреждения здания Офиса президента оцениваются в 2 млн гривен.