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Второй раз за неделю в США произошла массовая стрельба

Вторник, 23 марта 2021, 06:25
Фото: AP

Вооруженный мужчина открыл огонь в супермаркете в американском городе Боулдер, убив 10 человек, включая полицейского.

Источник: Reuters

Детали: Полиция пока не раскрывает всех деталей трагедии и мотивов этого поступка. Однако известно, что когда стрелок посреди дня начал вести огонь, то люди в панике пытались покинуть магазин, образовав на выходе большую толпу.

Среди погибших также есть 51-летний полицейский, который первым прибыл на место происшествия.

Подозреваемого задержали, но пока не предоставили о нем каких-либо данных. На записях с камер наблюдения видно, как бородатого мужчину без рубашки вывели из магазина в наручниках, а затем переместили в машину скорой помощи.

Что предшествовало: 17 марта в салонах в американской Атланте и пригороде произошли три стрельбы, в результате которых погибли по меньшей мере семь человек.

Украинская правда
Темы: СШАкриминал


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