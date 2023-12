Второй раз за неделю в США произошла массовая стрельба

Вооруженный мужчина открыл огонь в супермаркете в американском городе Боулдер, убив 10 человек, включая полицейского.

Источник: Reuters

Детали: Полиция пока не раскрывает всех деталей трагедии и мотивов этого поступка. Однако известно, что когда стрелок посреди дня начал вести огонь, то люди в панике пытались покинуть магазин, образовав на выходе большую толпу.

Среди погибших также есть 51-летний полицейский, который первым прибыл на место происшествия.

Подозреваемого задержали, но пока не предоставили о нем каких-либо данных. На записях с камер наблюдения видно, как бородатого мужчину без рубашки вывели из магазина в наручниках, а затем переместили в машину скорой помощи.

Authorities responded to what they said was an active shooter at a supermarket in #Boulder, #Colorado. A man was taken out of the store in handcuffs by police. #Columbine #GunControl #GunControlNow #shooting #BoulderColorado #BoulderStrong #BoulderShooting pic.twitter.com/DESBGGEmq1