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Бойовики продовжують порушувати перемир’я забороненим озброєнням 

Вівторок, 23 березня 2021, 07:49

22 березня російські окупанти 5 разів порушили режим припинення вогню, використовуючи заборонене "Мінськом" озброєння.  

Джерело: повідомлення штабу ООС

Деталі: Зокрема, поблизу Пісків найманці вели вогонь по позиціях українських захисників із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 120 та 82 калібрів. Неподалік Богданівки російсько-окупаційні війська обстрілювали позиції наших воїнів з автоматичних станкових гранатометів. 

Також біля Водяного, що на Приазов’ї, збройні формування Російської Федерації здійснили обстріл позицій українських захисників використовуючи гранатомети різних систем.

Окрім того, у передмісті Тарамчука – вогонь вели з великокаліберних кулеметів.

Бойових втрат серед особового складу Об’єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів немає.

На обстріли російсько-окупаційних військ наші захисники відкривали вогонь у відповідь.

Зазначається, що представників ОБСЄ було повідомлено через Українську сторону СЦКК про дії збройних формувань Російської Федерації. Йдеться про відверте ігнорування Мінських домовленостей з боку збройних формувань Російської Федерації та провокування українських підрозділів на відкриття вогню у відповідь.

Станом на 7 годину ранку 23 березня, було зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню. Зокрема, поблизу населеного пункту Водяне, збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь по нашим воїнам з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Нагадаємо:

Українська правда
Теми: ООСОб'єднані сили на Донбасі


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