Боевики продолжают нарушать перемирие запрещенным вооружением

22 марта российские оккупанты 5 раз нарушили режим прекращения огня, используя запрещенное "Минском" вооружение.

Источник: сообщение штаба ООС

Детали: В частности, вблизи Песков наемники вели огонь по позициям украинских защитников из запрещенных Минскими договоренностями минометов 120 и 82 калибров. Неподалеку Богдановки российско-оккупационные войска обстреливали позиции наших воинов из автоматических станковых гранатометов.

Также у Водяного, что на Приазовье, вооруженные формирования Российской Федерации осуществили обстрел позиций украинских защитников используя гранатометы различных систем.

Кроме того, в пригороде Тарамчук - огонь вели из крупнокалиберных пулеметов.

Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов нет.

На обстрелы российско-оккупационных войск наши защитники открывали огонь.

Отмечается, что представителям ОБСЕ было сообщено через Украинскую сторону СЦКК о действиях вооруженных формирований Российской Федерации. Речь идет о откровенном игнорировании Минских договоренностей со стороны вооруженных формирований Российской Федерации и провоцировании украинских подразделений на открытие огня.

По состоянию на 7:00 утра 23 марта, было зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. В частности, вблизи населенного пункта Водяное, вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь по нашим воинам из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Напомним: