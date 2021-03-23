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За минулу добу в Києві зробили найбільше щеплень від COVID-19, у переддень не вакцинували нікого

Вівторок, 23 березня 2021, 10:37

За добу 22 березня в Україні проти COVID-19 було щеплено 10 904 особи, з них 1 030 - у Києві.

Джерело: Сайт Вакцинація від COVID-19

Деталі: Із зазначеної кількості вакциновано 1 дозою – 10 904 людини, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 0 осіб.

Усього з початку кампанії з вакцинації щеплено 121 929 осіб, з них отримали 1 дозу – 121 928 людей, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 1 особа.

За 22 березня 2021 року було зроблено на 8 189 щеплень більше, ніж за попередню добу. Вакцинацію здійснювали силами 172 мобільних бригад з імунізації та 156 пунктів щеплень.

Найбільшу кількість щеплень за 22 березня 2021 року було проведено у м. Києві – 1 030 щеплень, а за весь період вакцинальної кампанії – у Донецькій області – 9 164 щеплення.

 

Передісторія:

  • Упродовж доби 21 березня у столиці, Львівській, Хмельницькій та Кіровоградській областях не зробили жодного щеплення проти коронавірусу.
  • За словами регіонального координатора вакцинації в Києві Василя Животенюка, у столиці наразі запас вакцини проти коронавірусу становить 12 тисяч доз, окрім розданих стаціонарним пунктам.

Українська правда
Теми: вакцинаціякоронавірусКиїв


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