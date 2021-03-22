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У Києві лишилося менше 20 тисяч COVID-вакцин

Понеділок, 22 березня 2021, 12:39
У Києві лишилося менше 20 тисяч COVID-вакцин

За словами регіонального координатора вакцинації в Києві Василя Животенюка, у столиці наразі запас вакцини проти коронавірусу становить 12 тисяч доз, окрім розданих стаціонарним пунктам.

Джерело: Hromadske, яке цитує Животенюка

Пряма мова: "Спішити тут абсолютно недоречно, тому що залишок вакцини наразі становить 12 тисяч доз, крім тих, що видали на руки 32 пунктам щеплення (по 200 доз). Нову поставку вакцини обіцяють до кінця місяця. Тоді, певно, і будуть активно розгортати кампанію з вакцинації".

"Одна з бригад зупинилася, бо немає вже кого щеплювати на території її району. Чекають, поки нові категорії підключать. Бригада Дніпровського району вже відпрацювала. Бригада Дарницького району у себе відпрацювала і їздить по Києву, допомагає в інших районах".

Деталі: Крім мобільних бригад, у Києві запрацювали 32 пункти щеплення у центрах первинної медико-санітарної допомоги. У них вакцинуватимуть людей. старших 80 років, які попередньо записалися.

Зазначимо, Київ отримав від МОЗ 42 600 доз вакцин.

На думку Животенюка, вакцинувати медичних працівників у Києві мобільні бригади закінчать до кінця тижня. Тоді для них можуть визначити інші категорії щеплення.

Навантаження на такі бригади залишається ще, зокрема, у Святошинському, Шевченківському та Оболонському районах.

Передісторія:

  • У Києві в неділю 21 березня коронавірус підтвердився у 349 осіб, 42 хворих госпіталізували, померли 20 пацієнтів, одужали 492 жителі столиці.
  • Упродовж доби 21 березня у столиці, Львівській, Хмельницькій та Кіровоградській областях не зробили жодного щеплення проти коронавірусу.
  • Із 20 березня до 9 квітня в Києві посилили карантин через погіршення епідемічної ситуації. Столичні чиновники вважають, що попри віднесення Києва до "червоної" зони, громадський транспорт у місті має працювати. Але остаточне рішення буде прийняте 22 березня.

"Українська правда" у Threads

Теми: Київвакцинаціякоронавірус
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