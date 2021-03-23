За прошедшие сутки в Киеве сделали больше прививок от COVID-19, в канун не вакцинировали никого
За сутки 22 марта в Украине против COVID-19 было привито 10 904 человека, из них 1 030 - в Киеве.
Источник: Сайт Вакцинация от COVID-19
Детали: Из указанного количества вакцинировано 1 дозой - 10 904 человека, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) – 0 человек.
Всего с начала кампании по вакцинации привито 121 929 человек, из них получили 1 дозу – 121 928 человек завершили вакцинацию (получили 2 дозы) – 1 человек.
По 22 марта 2021 был сделан на 8189 прививок больше, чем за предыдущие сутки. Вакцинацию проводили силами 172 мобильных бригад по иммунизации и 156 пунктов прививок.
Наибольшее количество прививок по 22 марта 2021 был проведен в г. Киеве – 1 030 прививок, а за весь период прививочной кампании – в Донецкой области – 9 164 прививки.
Предыстория:
- В течение суток 21 марта в столице, Львовской, Хмельницкой и Кировоградской областях не сделали ни одной прививки против коронавируса.
- По словам регионального координатора вакцинации в Киеве Василия Животенюка, в столице пока запас вакцины против коронавируса составляет 12 тысяч доз, кроме розданных стационарным пунктам.