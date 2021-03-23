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За прошедшие сутки в Киеве сделали больше прививок от COVID-19, в канун не вакцинировали никого

Вторник, 23 марта 2021, 09:37
За прошедшие сутки в Киеве сделали больше прививок от COVID-19, в канун не вакцинировали никого

За сутки 22 марта в Украине против COVID-19 было привито 10 904 человека, из них 1 030 - в Киеве.

Источник: Сайт Вакцинация от COVID-19

Детали: Из указанного количества вакцинировано 1 дозой - 10 904 человека, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) – 0 человек.

Всего с начала кампании по вакцинации привито 121 929 человек, из них получили 1 дозу – 121 928 человек завершили вакцинацию (получили 2 дозы) – 1 человек.

По 22 марта 2021 был сделан на 8189 прививок больше, чем за предыдущие сутки.  Вакцинацию проводили силами 172 мобильных бригад по иммунизации и 156 пунктов прививок.

Наибольшее количество прививок по 22 марта 2021 был проведен в г. Киеве – 1 030 прививок, а за весь период прививочной кампании – в Донецкой области – 9 164 прививки.

 

Предыстория:

  • В течение суток 21 марта в столице, Львовской, Хмельницкой и Кировоградской областях не сделали ни одной прививки против коронавируса.
  • По словам регионального координатора вакцинации в Киеве Василия Животенюка, в столице пока запас вакцины против коронавируса составляет 12 тысяч доз, кроме розданных стационарным пунктам.

Украинская правда

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Темы: вакцинациякоронавирусКиев
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