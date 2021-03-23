Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

За прошедшие сутки в Киеве сделали больше прививок от COVID-19, в канун не вакцинировали никого

Вторник, 23 марта 2021, 10:37

За сутки 22 марта в Украине против COVID-19 было привито 10 904 человека, из них 1 030 - в Киеве.

Источник: Сайт Вакцинация от COVID-19

Детали: Из указанного количества вакцинировано 1 дозой - 10 904 человека, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) – 0 человек.

Всего с начала кампании по вакцинации привито 121 929 человек, из них получили 1 дозу – 121 928 человек завершили вакцинацию (получили 2 дозы) – 1 человек.

По 22 марта 2021 был сделан на 8189 прививок больше, чем за предыдущие сутки.  Вакцинацию проводили силами 172 мобильных бригад по иммунизации и 156 пунктов прививок.

Наибольшее количество прививок по 22 марта 2021 был проведен в г. Киеве – 1 030 прививок, а за весь период прививочной кампании – в Донецкой области – 9 164 прививки.

 

Предыстория:

  • В течение суток 21 марта в столице, Львовской, Хмельницкой и Кировоградской областях не сделали ни одной прививки против коронавируса.
  • По словам регионального координатора вакцинации в Киеве Василия Животенюка, в столице пока запас вакцины против коронавируса составляет 12 тысяч доз, кроме розданных стационарным пунктам.

Украинская правда
Темы: вакцинациякоронавирусКиев


powered by lun.ua
Главное сегодня

Сторонники Навального собирают в России полумиллионный митинг

видеоМВД обнародовало имена тех, кого хочет наказать за изуродованный Офис президента

В "красных" зонах Кабмин запретил ходить по паркам и улицам без масок

видеоУволен полицейский, избивший женщину в супермаркете Киева

В России экипаж бомбардировщика погиб из-за ошибочно сработавшей катапульты

Киевского стоматолога подозревают в разбое, мошенничестве и покушении на убийство

Все новости...
вакцинация
COVID-вакцины и паспорта вакцинации продаются в даркнете
Лавров ответил Западу на "авантюристов вакцинной дипломатии"
Меркель готова поддержать Еврокомиссию в блокировании экспорта вакцин
Последние новости
15:53
Минобороны Эстонии: с аннексии Крыма прошло 7 лет, Путину нужна новая история успеха
15:45
Высадку и посадку на поезда в Киеве не будут ограничивать
15:36
Мининфраструктуры обсуждает с грузинской компанией концессию порта "Измаил"
15:36
Погром на Банковой: задержанного Сорда отправили под домашний арест
15:12
ДТП в Польше: водителю украинского автобуса грозит до 5 лет тюрьмы
15:02
Сторонники Навального собирают в России полумиллионный митинг
14:49
Маск уверяет, что SpaceX высадит на Марсе свои ракеты задолго до 2030 года
14:45
В МИД РФ возмутились "антироссийской шпиономании" в Болгарии
14:39
видеоМВД обнародовало имена тех, кого хочет наказать за изуродованный Офис президента
14:34
Антимонопольщики продолжат рассмотрение дела по сговора АЗС группы "Приват"
Все новости...