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В Україні 9 "червоних" зон COVID-19: додалася Львівщина

Вівторок, 23 березня 2021, 12:03

Станом на 23 березня в Україні 8 областей та столиця Київ потрапили до "червоної" зони за показниками поширення коронавірусу.

Джерело: дані МОЗ

Деталі: Тепер у "червоній" зоні – Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Чернівецька, Сумська, Одеська, Львівська області та столиця Київ.

У "помаранчевій" зоні опинилися 10 регіонів –  Вінницька, Дніпропетровська, Донецька, Луганська, Миколаївська, Полтавська, Тернопільська, Хмельницька, Черкаська, Чернігівська області.

Наразі лише Херсонська область залишається у "жовтій" зоні карантину.

 

Довідка: МОЗ щодня оновлює ознаки для визначення регіону із значним поширенням COVID-19. На підставі цих ознак, Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій раз на 7 днів приймає рішення про встановлення на території регіону або окремих адміністративно-територіальних одиниць регіону рівня епідемічної небезпеки "жовтий", "помаранчевий" або "червоний".

Українська правда
Теми: локдаунЛьвівщинакарантин


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