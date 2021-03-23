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В Украине 9 "красных" зон COVID-19: добавилась Львовщина

Вторник, 23 марта 2021, 12:03

По состоянию на 23 марта в Украине 8 областей и столица Киев попали в "красную" зону по показателям распространения коронавируса.

Источник: данные Минздрава

Детали: Сейчас в "красной" зоне - Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Черновицкая, Сумская, Одесская, Львовская области и столица Киев.

В "оранжевой" зоне оказались 10 регионов - Винницкая, Днепропетровская, Донецкая, Луганская, Николаевская, Полтавская, Тернопольская, Хмельницкая, Черкасская, Черниговская области.

Сейчас только Херсонская область остается в "желтой" зоне карантина.

 

Справка: Минздрав ежедневно обновляет признаки для определения региона с широким распространением COVID-19. На основании этих признаков Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций раз в 7 дней принимает решение об установлении на территории региона или отдельных административно-территориальных единиц региона уровня эпидемической опасности "желтый", "оранжевый" или "красный".

Украинская правда
Темы: локдаунЛьвовщинакарантин


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