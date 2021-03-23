Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Так зване "представництво ДНР" у Марселі повідомило, що суд заборонив його діяльність

Вівторок, 23 березня 2021, 11:46
Так зване представництво ДНР у Марселі повідомило, що суд заборонив його діяльність

Організація, що називала себе "представництвом ДНР" у Марселі, повідомила про власний програш у судовій тяганині із владою Франції. 

Як повідомляє "Європейська правда", про рішення суду організація написала на своїй Facebook-сторінці.

У повідомленні організація визнала, що апеляційний суд французького міста Екс-ан-Прованс у вівторок, 23 березня, наказав закрити так званий репрезентативний центр "ДНР" у Марселі.

Нагадаємо, відкриття так званого "представництва "ДНР" у Марселі відбулося  25 вересня 2017 року. Його зареєстрували в статусі громадського об’єднання, що не вимагає попереднього дозволу.

У відповідь Франція заявила, що ніколи не визнавала так звану "ДНР" та не має двосторонніх контактів із псевдореспублікою.

Прокурор Франції звернувся до прокуратури округу Екс-ан-Прованс із позовом щодо судової ліквідації так званого "представництва". У вересні 2018 року суд вирішив не закривати цю організацію, але нинішнім рішенням апеляційний суд постановив, що "представництво" має бути закрите.

В організації назвали останнє рішення суду атакою на свободу об’єднань. 

Наразі немає офіційних підтверджень цього рішення з боку другої сторони процесу, тобто французької влади.

Теми: ДНРІспаніяУкраїнасудФранція
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

40% українських компаній вважають, що війна закінчиться у 2025 році – опитування

ЄС готує транш у 1,5 млрд євро для України "найближчими днями"

відеоДепутат сільради на Закарпатті міг кинути гранати через суперечку про надбавки голові

МЗС про €50 млрд ЄС для України: Принципове рішення досягнуто

"Не єдина брехня Путіна": у ГУР озвучили свої дані про кількість російських солдатів в Україні

Усі новини...
ДНР
Після зустрічі Лукашенка з Пушиліним МЗС викликає посла України в Білорусі
Лукашенко зустрівся з донецьким колаборантом Пушиліним
СБУ викрила українську корпорацію, яка фінансувала "фонд" Пушиліна
Останні новини
19:05
У Зеленського очікують на щорічні до $15 млрд доходів від арештованих активів РФ
18:59
Через російський обстріл Нікополя постраждали бабуся з внучкою
18:58
У Росії почалося уповільнення YouTube
18:36
ТОК-ШОУ УП: Історичне рішення ЄС. Турне Зеленського. Ракетний терор РФ. Відкриті декларації
18:35
Ексглаву МВФ Рато судитимуть за ухилення від сплати податків: йому загрожує до 83 років в'язниці
18:34
фотоУ Португалії знайшли рідкісного павука, якого не бачили 92 роки
18:33
відеоУ російському Курську лунають вибухи, губернатор повідомляє про БпЛА
18:30
Польські перевізники добилися через суд дозволу відновити блокаду на кордоні
18:13
CNN: За президентства Трампа з Білого дому зник секретний звіт про втручання Росії у вибори
18:12
У Кропивницькому районі працювала ППО, збили ворожу ракету
Усі новини...
Реклама: