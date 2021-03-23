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Так называемое "представительство ДНР" в Марселе сообщило, что суд запретил его деятельность

Вторник, 23 марта 2021, 11:46
Так называемое представительство ДНР в Марселе сообщило, что суд запретил его деятельность

Организация, называвшая себя "представительством ДНР" в Марселе, сообщила о своем поражении в судебной тяжбе с властями Франции.

Как сообщает "Европейская правда", о решении суда организация написала на своей Facebook-странице.

В сообщении организация признала, что апелляционный суд французского города Экс-ан-Прованс во вторник, 23 марта, приказал закрыть так называемый репрезентативный центр "ДНР" в Марселе.

Напомним, открытие так называемого "представительства ДНР" в Марселе состоялось 25 сентября 2017 года. Его зарегистрировали в статусе общественного объединения, что не требует предварительного разрешения.

В ответ Франция заявила, что никогда не признавала так называемую "ДНР" и не имеет двусторонних контактов с псевдореспубликой.

Прокурор Франции обратился в прокуратуру округа Экс-ан-Прованс с иском о судебной ликвидации так называемого "представительства". В сентябре 2018 года суд решил не закрывать эту организацию, но нынешним решением апелляционный суд постановил, что "представительство" должно быть закрыто.

В организации назвали последнее решение суда атакой на свободу объединений.

Пока нет официальных подтверждений этого решения со стороны второй стороны процесса, то есть французских властей.

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Темы: ДНРИспанияУкраинасудФранция
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