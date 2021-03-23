Степанов заспокоює: загальнонаціонального локдауну не планують

Влада не планує запроваджувати загальнонаціональний локдаун найближчим часом через пандемію коронавірусу.

Джерело: міністр охорони здоров'я Максим Степанов в ефірі телеканалу "1+1"

Пряма мова: "Не плануємо. Будемо йти по регіонах. Умовно кажучи, ми зараз ввели (в червону зону) Київ, Сумську, Одеську область, а Івано-Франківська область через пару днів, думаю, вже вийде з червоного рівня".

Деталі: За словами Степанова, українська влада знаходить баланс між епідеміологією та економікою.

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