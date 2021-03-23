Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Степанов заспокоює: загальнонаціонального локдауну не планують

Вівторок, 23 березня 2021, 16:27

Влада не планує запроваджувати загальнонаціональний локдаун найближчим часом через пандемію коронавірусу.

Джерело:  міністр охорони здоров'я Максим Степанов в ефірі телеканалу "1+1"

Пряма мова: "Не плануємо. Будемо йти по регіонах. Умовно кажучи, ми зараз ввели (в червону зону) Київ, Сумську, Одеську область, а Івано-Франківська область через пару днів, думаю, вже вийде з червоного рівня".

Деталі: За словами Степанова, українська влада знаходить баланс між епідеміологією та економікою.

Передісторія: 

  • МОЗ щодня оновлює ознаки для визначення регіону із значним поширенням COVID-19. На підставі цих ознак, Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій раз на 7 днів приймає рішення про встановлення на території регіону або окремих адміністративно-територіальних одиниць регіону рівня епідемічної небезпеки "жовтий", "помаранчевий" або "червоний".
  • Станом на 23 березня в Україні 8 областей та столиця Київ потрапили до "червоної" зони за показниками поширення коронавірусу.
  • Рішенням від 22 березня Кабінет міністрів заборонив ходити на територіях загального користування під час карантину без захисних масок.

Валентина Романенко, УП
Теми: карантинкоронавірус


powered by lun.ua
Головне сьогодні

У Конго арештували почесного консула Білорусі, якого ЗМІ називають тіньовим партнером Лукашенка

Ще одна область офіційно стане "червоною"

Степанов заспокоює: загальнонаціонального локдауну не планують

Погром на Банковій: затриманого Сорда відправили під домашній арешт

Прихильники Навального збирають у Росії півмільйонний мітинг

відеоМВС оприлюднило імена тих, кого хоче покарати за понівечений Офіс президента

Усі новини...
карантин
У "червоних" зонах уряд заборонив ходити по парках та вулицях без масок
В Україні 9 "червоних" зон COVID-19: додалася Львівщина
У Дніпрі посилили карантин
Останні новини
20:10
Гривня знову послабилась до долара
19:53
Зеленський підписав закон про біометричні візи іноземцям
19:42
У Конго арештували почесного консула Білорусі, якого ЗМІ називають тіньовим партнером Лукашенка
19:26
Мінфін продав облігацій внутрішньої держпозики на 6,5 мільярдів
19:05
Бойовики тричі обстрілювали позиції ЗСУ
18:50
За 6 років Україна заплатила МВФ 66 млн доларів за неотримані транші – НБУ
18:38
Ще одна область офіційно стане "червоною"
18:26
"Венеційка" розкритикувала Путіна за небажання йти з поста президента
18:24
Річний тариф для населення: "Нафтогаз" домовився з компанією Фірташа про постачання газу
18:10
Понад 300 тисяч осіб записалися в чергу на вакцинацію від COVID-19
Усі новини...