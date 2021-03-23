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Степанов заспокоює: загальнонаціонального локдауну не планують

Вівторок, 23 березня 2021, 15:27
Степанов заспокоює: загальнонаціонального локдауну не планують

Влада не планує запроваджувати загальнонаціональний локдаун найближчим часом через пандемію коронавірусу.

Джерело:  міністр охорони здоров'я Максим Степанов в ефірі телеканалу "1+1"

Пряма мова: "Не плануємо. Будемо йти по регіонах. Умовно кажучи, ми зараз ввели (в червону зону) Київ, Сумську, Одеську область, а Івано-Франківська область через пару днів, думаю, вже вийде з червоного рівня".

Деталі: За словами Степанова, українська влада знаходить баланс між епідеміологією та економікою.

Передісторія: 

  • МОЗ щодня оновлює ознаки для визначення регіону із значним поширенням COVID-19. На підставі цих ознак, Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій раз на 7 днів приймає рішення про встановлення на території регіону або окремих адміністративно-територіальних одиниць регіону рівня епідемічної небезпеки "жовтий", "помаранчевий" або "червоний".
  • Станом на 23 березня в Україні 8 областей та столиця Київ потрапили до "червоної" зони за показниками поширення коронавірусу.
  • Рішенням від 22 березня Кабінет міністрів заборонив ходити на територіях загального користування під час карантину без захисних масок.

Валентина Романенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: карантинкоронавірус
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