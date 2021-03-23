Степанов успокаивает: общенациональный локдаун не планируется

Власти не планируют вводить общенациональный локдаун в ближайшее время из-за пандемии коронавируса.

Источник: министр здравоохранения Максим Степанов в эфире телеканала "1+1"

Прямая речь: "Не планируем. Будем идти по регионам. Условно говоря, мы сейчас ввели (в красную зону) Киев, Сумскую, Одесскую область, а Ивано-Франковская область через пару дней, думаю, уже выйдет из красного уровня".

Детали: По словам Степанова, украинская власть находит баланс между эпидемиологией и экономикой.

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