Степанов успокаивает: общенациональный локдаун не планируется
Вторник, 23 марта 2021, 16:27
Власти не планируют вводить общенациональный локдаун в ближайшее время из-за пандемии коронавируса.
Источник: министр здравоохранения Максим Степанов в эфире телеканала "1+1"
Прямая речь: "Не планируем. Будем идти по регионам. Условно говоря, мы сейчас ввели (в красную зону) Киев, Сумскую, Одесскую область, а Ивано-Франковская область через пару дней, думаю, уже выйдет из красного уровня".
Детали: По словам Степанова, украинская власть находит баланс между эпидемиологией и экономикой.
Предыстория:
- Минздрав ежедневно обновляет признаки для определения региона с широким распространением COVID-19. На основании этих признаков, Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций раз в 7 дней принимает решение об установлении на территории региона или отдельных административно-территориальных единиц региона уровня эпидемической опасности "желтый", "оранжевый" или "красный".
- По состоянию на 23 марта в Украине 8 областей и столица Киев попали в "красную" зону по показателям распространения коронавируса.
- Решением от 22 марта Кабинет министров запретил гражданам из "красных" зон ходить на территориях общего пользования во время карантина без защитных масок.
Валентина Романенко, УП