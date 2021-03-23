Еще одна область официально станет "красной"

Государственная комиссия по чрезвычайным ситуациям вводит с 25 марта "красный" уровень эпидемической опасности из-за распространения болезни Covid-19 во Львовской области.

Источник: министр Кабинета министров Олег Немчинов в Telegram

Прямая речь Немчинова: "Состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. По результатам Государственная комиссия решила установить:

с 00 часов 00 минут 25 марта 2021 "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Львовской области и применить на территории Львовской области ограничительные противоэпидемические мероприятия, предусмотренные для "красного" уровень эпидемической опасности.

Детали: Запреты, которые предусматривает "красная" зона:

Сейчас в "желтой" зоне эпидопасности осталась одна область - Херсонская. Все остальные в "оранжевой" и "красной".

Напомним: По состоянию на 23 марта в Украине 8 областей и столица Киев попали в "красную" зону по показателям распространения коронавируса.