МОЗ: До смерті вакцинованої на Одещині могли призвести розлади кровообігу

Міністерство охорони здоров'я просить не робити передчасних висновків щодо причин смерті військовослужбовиці в Одеській області, яка померла через 2 дні після щеплення проти коронавірусу, адже інші 9 осіб, вакциновані з того ж флакону, в нормі.

Джерело: заява МОЗ щодо смерті військовослужбовиці в Одеській області

Деталі: 23 березня о 17:20 в смт Чорноморське Лиманського району Одеської області зафіксовано смерть військовослужбовиці.

За попередньою інформацією Військово-медичного клінічного центру Південного регіону, смерть сталася внаслідок гострих розладів кровообігу. Жінка мала хронічні серцево-судинні захворювання та інші супутні хвороби.

За інформацією Командування медичних сил ЗСУ, 21 березня жінка отримала щеплення проти COVID-19 вакциною Covishield/AstraZeneca. Вона входила до пріоритетних груп вакцинації, адже найближчим часом мала бути залучена до сил, задіяних в ООС.

Дослівно МОЗ: "Протипоказань до введення вакцини, а саме алергії до будь-якого з компонентів препарату, в жінки не було. В той же день з того ж флакону вакцини було щеплено ще 9 осіб. Несприятливих подій після імунізації в інших пацієнтів не зареєстровано.

Зі слів начальника медичної служби військової частини, де вона проходила службу, станом на ранок 23 березня скарг на стан здоров’я жінка не висловлювала.

Для встановлення точної причини смерті призначено судово-медичну експертизу. Про її результати буде повідомлено додатково.

Просимо представників громадськості та засобів масової інформації не робити передчасних висновків щодо причин та обставин смерті військовослужбовиці".

Більше деталей: МОЗ заявляє, що станом на 19 березня у світі було введено понад 397 млн доз вакцини проти COVID-19 – і, "відповідно до наявних даних ВООЗ, не зафіксовано жодного випадку смерті від вакцини проти коронавірусу".

Вакцинація проти COVID-19 не запобігає розвитку інших захворювань або смерті від інших причин, наголошує міністерство.

За даними Центру громадського здоров’я МОЗ, серцево-судинні захворювання є головною причиною всіх смертей в Україні (67%). Кожні 10 хвилин в Україні одна людина помирає від інсульту.

З початку вакцинальної кампанії в Україні щеплено 137 026 осіб проти COVID-19. Серед них зареєстровано 590 несприятливих подій після імунізації, лише три пацієнти деякий час перебували під наглядом лікарів. Наразі всі вони здорові.

За випадком смерті регіональна група оперативного реагування на несприятливі події після імунізації проведе повноцінне розслідування, як того вимагають протоколи МОЗ.

Знати більше: Повільні темпи щеплення та надлишкові дози: інтерв'ю Віктора Ляшка про вакцинацію проти COVID-19 в Україні

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